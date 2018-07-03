貿易戰如果歐洲先倒下呢？

歐洲央行實施 QE (量化寬鬆）以來，買入了數百億歐元計的公債和企業債，確實大幅提振了歐洲經濟，解決了希臘和義大利的債務危機。

但是，在歐洲央行醞釀最終退出 QE 之際，最近幾個月來，歐洲經濟已經出現了下行的跡象，尤其是製造業和歐洲經濟發動機——出口。2018 年，歐元區製造業 PMI 下降趨勢明顯，歐元區 6 月製造業 PMI 終值 54.9，創 18 個月新低。

歐洲目前的增長軌跡，和此前的經濟衰退比起來，不可同日而語。

美林美銀經濟學家團隊最近將 2018 年歐元區經濟增長預期從 2.4% 下調至 2.1%，部分原因是第一季疲軟的勢頭，他們認為義大利政局混亂和貿易緊張局勢構成了經濟下行風險。

美林美銀分析師 Barnaby Martin 稱，歐洲面臨的另一大風險是退出 QE。

我們擔心歐洲央行將要結束 QE…… 但是現在沒有採取任何措施去接盤債務，尤其是歐洲還沒考慮過實施財政刺激政策。

下圖展示了美國和歐洲在財政寬鬆和緊縮方面的迥異。

Martin 認為，歐洲的 QE 已經深刻地改變了歐元信貸市場的結構，一方面，他們鼓勵更多的信貸受限發行人發債，但是企業債購買計劃（CSPP）的嚴格資格規則，使高收益公司儘可能去槓桿；結果，為了刺激歐洲經濟近期的增長，BBB 級債史無前例地增加，債務現在也成了歐洲的致命弱點。

自 2015 年 3 月開始實施歐洲公共部門債務購買計劃（PSPP）以來，BBB 級非金融企業債務規模從 4500 億歐元上漲了 66% 至 7550 億歐元；

相反，同期高收益企業債務規模從 3100 歐元縮減至 2850 億歐元；

非金融企業 BBB 市場規模現在比歐洲高收益市場高出 2.5 倍，這是 2008 年以來從未出現的比率。

事情複雜的地方反而不是經濟，而是經濟減速將多大程度上影響因歐洲央行 QE 而存在的數千億歐元債務，目前這種債務即將跌入垃圾級。

Martin 指出，「下一場」歐元區經濟衰退一直是我們的夢魘，這不僅是因為許多央行在後全球金融危機時代大規模寬鬆後，降息能力已經相當受限，更可怕的是它將對歐元區信貸市場造成嚴重的破壞性影響。

如果最糟糕的情況出現，幾個月之後不僅 QE 結束，而且歐洲的貿易擔憂成為現實，特別是如果與美國的貿易戰癱瘓德國經濟的支柱——出口，那麼歐洲就輸了，「下一場」經濟衰退不可避免。

Martin 稱，更何況美國與歐洲的貿易戰，一定會成為歐洲的政治內鬥。

如果美國和歐盟之間的貿易緊張局勢升級，將導致歐洲國家的內鬥。

美國對歐盟 28 個國家的貿易赤字，完全不均等。德國向美國出口汽車…… 但法國不是；義大利對美國是凈出口國，但荷蘭是凈進口國。因此，在歐洲 QE 即將結束的時刻，貿易緊張關係加劇會進一步搗碎歐洲。