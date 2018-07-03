商務部長可以炒股？美商長Ross再透露2間作空股報選民知

在外界的一陣撻伐聲浪中，美國商務部部長羅斯 (Wilbur Ross) 週一 (2 日) 向外媒披露，去年在未向外界透露的情況下曾作空 2 間企業，使 Ross 任美國商務部長的期間內，作空美股企業的家數已達 5 間。

美商務部長 Ross 透露，2017 年 5 月他賣空了 Air Lease (AL-US) 和 Ocwen Financial Corporation (OCN-US) 的股票。

5 檔美國商務部長羅斯作空之個股 / 圖：雅虎金融

對此 Ross 表示，為了避免利益衝突，已經開始減少股權的持有。

Ross 表示，在擔任美國商務部長期間發生的所有 5 起案件的賣空股份都已歸零。在對沖後這些交易沒有獲利或虧損，「投資都符合要求，賣空不為獲利，而是為了減持所致」，而這些交易在執行後，都由美商務部的道德和合規辦公室所批准。

據了解，Ross 所賣空的另外 3 間企業為 LPG 運輸商 Navigator (NVGS-US)、Sun Bancorp (未交易)、及運輸製造商 Greenbrier (GBX-US)。

美國前總統小布希時擔任白宮首席倫理律師的 Richard Painter 則對此表示，從未聽聞有人利用放空，來減持手中股份。

前聯邦檢察官 Jacob Frenkel 認為 Ross 相對誠實，因原本就以作空交易為主的 Ross 於 2017 年初上任，但因長期擁有復雜的金融資產清單，確實不是一時半會兒可以減持的。

根據去年提交的財務披露報告，Ross 和他的妻子持有多種投資組合，包括超過 483 項資產、收入、和退休賬戶。

這些資產的價值估計在 5102.90 萬美元至 5239.81 萬美元之間，而羅斯在擔任商務部長之後，便宣布計劃減持至少 80 項資產和投資基金。

羅斯解釋道：「我的意圖是在經濟上保持中立，以確保不會有任何利益衝突」。