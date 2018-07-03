外交部：如果美方出台所謂的徵稅清單 中方已經做好準備

問：美國將於本周五對中國商品加征關稅。你能否介紹中國政府採取什麼應對措施以減少美方舉措對中國經濟產生的影響？尤其是減少對中國消費和金融市場產生的負面影響？

答：中國政府當然有義務維護我們自身的正當權益，包括中國產業界和消費者的正當權益。

關於你提到的具體問題，最近中國商務部新聞發言人已經多次作出了明確表態，強調如果美方出台所謂的徵稅清單，中方已經做好準備，將綜合使用各種必要的舉措，堅決捍衛中國的國家利益和人民利益。

問：7 月 2 日至 3 日，「一帶一路」法治合作國際論壇在北京舉行。你能否介紹一下論壇有關情況和主要成果？

答：由中國外交部和中國法學會聯合舉辦的「一帶一路」法治合作國際論壇今天上午剛剛閉幕。論壇發表了共同主席聲明，提出要在共商、共建、共享原則基礎上開展法治合作，遵守和完善有關國際規則體系，積極預防和妥善解決爭端，深化「一帶一路」法治交流與合作，為「一帶一路」提供更加堅實的法律支撐和制度保障。我們注意到，論壇受到高度關注。

王毅國務委員兼外交部長在論壇開幕式上演講時指出，規則法治既是「一帶一路」走向世界的通行證，也是應對風險挑戰的安全閥，既要推進「一帶一路」基礎設施的「硬聯通」，也要加強「一帶一路」規則標準的「軟聯通」。中國鼓勵並支持「一帶一路」法治交流與合作，將出資實施「『一帶一路』法治合作研修項目」。

中方願與國際社會各方一道，加強包括國際法治合作在內的各領域合作，推動「一帶一路」建設取得更大進展。

問：中國駐美國大使館上周發布了針對中國公民的旅行提醒，注意防範在美國可能遇到的一些風險。中方發布旅行提醒是否與近期中美關繫緊張有關？換句話說，此時發布旅行提醒是否有政治方面的考慮？

答：中國外交部和中國駐外使領館有義務、有職責就中國公民往訪國家或地區可能出現的一些風險及時給予提醒。

暑期是中國公民進出美國的高峰，中國駐美使領館發布這樣的提醒，完全是職責範圍內的事情。

問：第一，美國國務院昨天稱希望將伊朗的石油出口額降為零。中國在這方面會與美國進行何種程度的合作？如果美國制裁中國與伊朗進行貿易往來的企業，中方如何回應？第二，川普的律師朱利安尼和美國總統國家安全事務助理博爾頓公開謀求伊朗政權更迭。中方對此有何評論？

答：關於第一個問題，中方一貫反對單邊制裁和「長臂管轄」。中國和伊朗是友好國家。我們在符合各自國際法義務的框架內保持着正常交往與合作，這無可非議。

關於第二個問題，中方一貫主張國家之間在和平共處五項原則基礎上發展彼此關係，其中一項重要的原則是互不干涉內政，一國的獨立、主權和領土完整應得到充分尊重。一國選擇什麼樣的政治制度和發展道路應由本國人民自己決定。

問：近日，有美國媒體報導稱，中方用「債務陷阱」讓斯里蘭卡將漢班托塔港拱手相讓，並稱中方在斯建設漢班托塔港有軍事意圖。中方對此有何評論？

答：這樣嚴重歪曲事實的報導要麼就是不負責任，要麼就是受命於別有用心之人。我們希望有關媒體不要真地熱衷於假新聞。

建設漢班托塔港是斯里蘭卡歷屆政府和人民的願望。中方鼓勵有關中國企業在平等、互利基礎上，按照商業原則同斯方開展漢港項目合作。中國金融機構根據斯方需求，對斯方解決融資缺口提供了支持。其後，隨著項目進展，中方又根據斯方願望，努力就相關資產配置進行了調整。這些都是有利於雙方的商業合作。所謂「債務陷阱」謊言的編造者，如果自己不能給予發展中國家實實在在的幫助，至少可以對其他國家的真誠合作保持一個健康的心態。

我可以告訴這些人，中斯雙方致力於繼續推進漢港項目合作，實現斯方成為印度洋物流中心的目標。這不僅有利於斯里蘭卡經濟發展，也有利於區域互聯互通和地區國家共同繁榮。

問：美國政府有關部門昨天建議，拒絕中國行動在美提供電信服務的申請，認為該公司對美國國家安全構成潛在威脅。中方對此有何評論？

答：中國政府一貫鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則在遵守投資目的地國家法律基礎上開展投資合作。

我們敦促美國有關方面摒棄冷戰思維和零和博弈過時理念，正確看待有關問題，停止對中資企業的無端猜測和無理打壓，為中資企業赴美投資經營提供公平良好環境，多做有利於中美互信與合作的事。這符合兩國共同利益。

問：美國國務卿蓬佩奧近日將訪問朝鮮，中方對此訪有何期待？

答：我們注意到有關消息。上月美朝領導人在新加坡成功舉行會晤並取得了積極成果。我們希望美朝雙方繼續相向而行、互釋誠意，切實落實好兩國領導人達成的共識，推進後續協商取得進展。

問：據報導，6 月 23 日失蹤的泰國 12 名少年足球運動員和 1 名教練昨天被救援人員發現，所有人都還活着且生命體徵尚好。我們注意到，有中國民間救援隊自發參與到有關搜救行動中。請問你對此有何評論？

答：作為泰國的親密友好鄰邦，我們從一開始就十分牽掛泰方失蹤人員的安危。我們對搜救行動取得重大進展、所有失蹤人員都被找到且生命體徵尚好感到欣慰。你提到有中國民間救援人員自發積極參與到有關搜救行動中去，我想這正印證了中國有句話叫「一方有難、八方支援」，更說明了「中泰一家親」。

我們希望這些孩子和他們的教練儘快完全獲救，祝願他們早日康復。

問：關於受聲波影響事件，在同中方溝通過程中，美方是否懷疑這可能是第三方政府所為？中方在協助美方開展調查方面都做了哪些工作？

答：我們已經回答過相關問題。中方有關部門已經進行過一些調查，沒有發現導致美方所說情況的原因或者線索。我們也說過，如果美方有進一步的詳細情況，可以向中方提供，中國有關方面願意同美方保持密切溝通。