〈鉅亨觀點〉宏達電轉型陣痛大裁員 委外代工與否費思量

宏達電 (2498-TW) 近 3 年虧掉逾 5 個股本，今年在代工部門出售給 Google 獲利挹注下，好不容易可以轉盈，但今日公司宣布將大舉裁員 1500 人，再為產業投下震撼彈，也是 2015 年全球裁員 2300 人以來最大一波人事精簡；隨著宏達電手機銷量持續下滑，空養大批團隊對營運確實造成沈重壓力，裁員似是不得不為，但對經營層而言，後續恐還要進一步思考，製造是否也要委外代工。

相較全盛時期手機出貨量來說，宏達電去年不到千萬支出貨量，可能是導致這波大舉裁減製造人力的關鍵因素，以宏達電目前情況來看，桃園廠是產品生產重鎮，包括智慧手機及 VR 產品的 Vive、VivePro、ViveFocus 等，也全在桃園生產。

但是，受到自身出貨量下滑，且原本幫 Google 代工的 Pixel 手機訂單，也傳遭鴻海 (2317-TW) 瓜分，而寄予厚望的 VR 產品雖已進入第 3 年，可惜市場仍不夠普及，產品毛利率雖是正數，但出貨及營業額仍不足以跟智慧手機抗衡，考量轉型陣痛期還未結束，裁減製造部門人力降低成本，是可以想見的策略之一。

值得觀察的是，未來，宏達電是否會進一步把手機產能委外代工，也就是不用自已養大批製造人力，持續減少成本支出，不過，委外代工能否確保品質，想必是經營層是另一個考量點。

雖說包括蘋果 iPhone、華為、小米等手機廠也都沒有自己的生產基地，全數委外生產，但是大廠出貨量大，可掌握較多議價空間，宏達電規模已相對小，委外後能不能有同樣的議價空間，勢必是經營層要思考的重點。

宏達電斷尾求生，裁員雖說不得已，對目前的營運可能也有幫助，但對員工來說，則是面臨轉業的困難，全力協助員工轉業，也是宏達電做為台灣指標企業，勢必一定要做到的事。