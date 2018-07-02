〈台廠登A股擋不住〉下半年台灣資本市場 要留意五大動向

聯電 (2303-TW) 日前宣布，大陸子公司和艦擬於中國大陸 A 股掛牌，且據統計，有 18 家台資企業子公司擬登陸，展望下半年的台灣資本市場，會計師建議，應留意富士康工業互聯網 (FII) 上市後的市場效應、海外公司掛牌家數減少、鄰近的資本市場積極招攬企業等五大動向。

安永聯合會計師事務所今 (2) 日發布安永「2018 年上半年大中華區首次公開發行 (IPO) 報告」，回顧台灣 2018 年上半年表現，有 12 家公司掛牌上市，籌資額新台幣 58.64 億元，與上年同期相比，上市家數增加 3 家，籌資額增加 26.96 億元，增幅 85.1%。

而貿易百貨商凱羿 KY 是唯一 1 家 KY 股上市公司，籌資額 7.19 億元，上半年上市市場以本土企業籌資佔 88% 較多，其中環境保護業者台灣鋼聯籌資 11.09 億元最高。

至於上櫃市場則有 16 家新掛牌，較上年同期比增加 4 家，籌資額新台幣 42.73 億元，年成長 3.1%。上櫃籌資額以科技業最多，電信網路服務商是方電訊籌資 14.8 億元，占總籌資額 34.6%，籌資額第二的生技業高端疫苗，籌資額也有 5.44 億元。同樣也僅有 1 家 KY 股上櫃，為馬來西亞家具商特昇 KY，籌資新台幣 0.53 億元。

2018 上半年共 28 家企業在台掛牌，以科技業 8 家最多、籌資額 37.42 億領先各產業。值得留意的是，上半年台股以科技、生技醫療為主要掛牌產業，預計下半年將維持相似的產業分布。

安永表示，目前台灣資本市場方面需留意五點，包括第一內資明顯取代外資，為台股支撐萬點行情；第二海外公司掛牌家數減少；第三關注富士康工業互聯網 (FII) 上市後的市場效應；第四鄰近的資本市場積極招攬企業，例如港交所爭取生技業赴香港 IPO；第五 A 股已正式納入 MSCI 新興市場指數。

此外，針對中國資本市場部分，中國 A 股上半年預計有 63 家公司 IPO，是去年同期的四分之一，A 股共募資人民幣 931 億元，年減少 26%，呈現上市數量、籌資金額「雙降」情形，不過，在中國大型企業和獨角獸企業上市推動下，上半年前十大 IPO 共籌資 583 億元人民幣，年增 156%。

其中，以鴻海集團旗下富士康工業互聯網 (FII) 籌資 271.2 億人民幣 (約新台幣 1274 億元) 最多。

據外媒報導，上半年中國審核 118 家公司的 IPO 申請，通過審核的有 58 家，審核通過率僅 49.15%，較去年同期的 81.45% 大幅下降，顯示中國 IPO 審查日益嚴格。

展望下半年中國資本市場，安永預估，A 股正式納入 MSCI，將吸引海外資金進入中國資本市場，另上海證交所和倫敦證交所互聯互通機制「滬倫通」也有望在 2018 年底前實施，而 H 股全流通試點及新的上市制度，將持續增加中國和創新企業對香港市場的吸引力，預計下半年會迎來首批新經濟及未盈利生物科技公司上市。

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