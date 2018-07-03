盤前財經大事搶先讀2018年7月3日

今日操盤前瞻

法說會：富邦金

除權息：華碩、穩懋、力旺、友輝、三豐、萬潤、群電、好樂迪、盟立、宅配通、春源

特斯拉 Model 3 達標 股價卻大漲後急挫 華爾街：季末大爆發 恐難持續

特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 週一 (2 日) 宣布，6 月最後一週 Model 3 產量達 5031 輛，達成季度目標，且預期繼續增產，在 8 月下旬之前達到單週產量 6000 輛。閱讀全文...

〈鉅亨觀點〉宏達電轉型陣痛大裁員 委外代工與否費思量

宏達電 (2498-TW) 近 3 年虧掉逾 5 個股本，今年在代工部門出售給 Google 獲利挹注下，好不容易可以轉盈，但今日公司宣布將大舉裁員 1500 人，再為產業投下震撼彈，也是 2015 年全球裁員 2300 人以來最大一波人事精簡。閱讀全文...

國巨前 5 月純益已破百億元 達 103.9 億元 每股純益 29.53 元

被動元件廠國巨 (2327-TW) 昨 (2) 日應主管機關要求，自主公布 5 月獲利，自結稅後純益 35 億元，年增 1073%，每股純益 9.95 元，創單月新高紀錄，前 5 月純益為 103.9 億元，也創歷史新高，每股純益為 29.53 元。閱讀全文...

〈車市〉上半年銷售成績出爐 三大進口豪華車兩樣情

上半年車市銷售成績出爐，整體維持小幅穩健成長達 222194 台，年增 2.3%，不過，有車商成長幅度大，也有陷入衰退壓力的業者，以 HONDA 表現最好，年增 34.8% 至 20532 台，市占率已逐漸向 10% 逼近。閱讀全文...

〈台廠登 A 股擋不住〉下半年台灣資本市場 要留意五大動向

聯電 (2303-TW) 日前宣布，大陸子公司和艦擬於中國大陸 A 股掛牌，且據統計，有 18 家台資企業子公司擬登陸，展望下半年的台灣資本市場，會計師建議，應留意富士康工業互聯網 (FII) 上市後的市場效應、海外公司掛牌家數減少、鄰近的資本市場積極招攬企業等五大動向。閱讀全文...

