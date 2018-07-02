康控-KY增資入股啟弘取得逾半股權 首要瞄準Google智慧音箱訂單

電聲元件廠康控 - KY (4943-TW) 今 (2) 日宣布，將增資發行新股，以 1 股康控 - KY 普通股換發啟弘 6 股普通股，換股後康控 - KY 將持有啟弘 57.76% 股份，預計今年 10/1 為換股基準日。法人預估，Google 智慧音箱可能是雙方合作後首要搶攻主要客戶及產品線。

康控 - KY 今日宣布，將增資發行新股 120.3 萬股，約占康控 - KY 增資後股份 1.11%，以 1 股普通股換發啟宏 6 股普通股，股份交換基準日今年 10 月 1 日，換股後康控 - KY 將持有啟弘 722 萬餘股，約佔啟弘股權 57.76%，也將入主啟弘董事會；若獲啟弘大股東支持，康控 - KY 期待最終可以 100% 持有啟弘股份。

康控 - KY 指出，雙方策略結盟，是要借重啟弘的設計能力，及目前業界內最為領先的微機電技術，而康控 - KY 有製造等龐大能量，未來雙方策略結盟，將以拓展新客戶、開發新品為優先，將不侵蝕現有客戶利益。

法人預估，康控 - KY 及啟弘交叉持股後，將首攻智慧音箱，Google 可能是合作後的主要目標，未來也將進一步拓展到無線耳機客戶。

康控 - KY 表示，啟弘 2017 年營收約 6 億元、每股純益 2 元，今年換股後，將於第 4 季認列啟弘營收與獲利；雙方合作最快第 4 季在美國設立快速打樣中心，由康控 - KY 以現金增資方式籌措資金，期盼快速開發及接觸美國客戶，製造部分則考慮結合康控 - KY 及啟弘現有桃園與東莞廠。

據了解，啟弘現有聲學檢測約占營收 5%，主要客戶是 Google，手機揚聲器則供應富士康旗下 Nokia，及 Panosonic 無線耳機等產品，韓廠 LG 也是啟弘旗下第 4 大客戶。

康控 - KY 2017 年營收 31.85 億元，6 成來自聲學元件供應，今年第 1 季占比下滑至 4 成以下；法人預估，康控 - KY 今年 6 月營收約與 5 月相當，第 2 季營收可望上看 13 億元，年增率直逼 9 成，今年下半年營運將逐季增溫。

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