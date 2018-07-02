特斯拉周產5000輛達標 台概念股和大、貿聯營運看旺

電動車大廠特斯拉順利在 6 月底前達成 Model 3 每周生產 5000 輛目標，有助台廠相關供應鏈營運轉旺，和大 (1536-TW) 透露，特斯拉 9 月還有更高的出貨目標，目前交貨依進度進行；貿聯 - KY(3665-TW) 表示，拉貨力道 6 月明顯向上，下半年車用業績樂觀；法人同時也看好康普 (4739-TW)、美琪瑪 (4721-TW) 等概念股後續營運可望同步成長。

特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克 (Elon Musk) 發出員工信宣布上周已生產 5000 輛 Model 3，達成預設目標；Model 3 每周生產量增加，有助台灣特斯拉供應鏈的營運，可望隨著同步成長。

和大與特斯拉合作密切，董事長沈國榮曾透露，交貨都按照計畫走，每月交貨非常平穩，9 月特斯拉還設定更高的出貨目標，對 Model 3 的交貨樂觀；和大下半年將逐季增溫，除了營收持續成長，在匯損壓力大幅緩和，加上智能化產線提升毛利率，對今年獲利看法樂觀；法人預期，在新產線投產加上良率提升，今年營收成長上看 15%。

貿聯為 Model 3、Model S 和 X 的電池束線供應商，隨著 Model 3 產量增加，6 月已開始感受客戶拉貨力道明顯，看好下半年車用部門業績表現；法人指出，今年貿聯對特斯拉的出貨將逐季成長，全年出貨上看 14.6 萬套，營收貢獻年增近 3 成。

法人預估，貿聯今年第 1 季將是全年谷底，第 2 季毛利率可望回升至 20% 以上，在車用部門成長推升下，第 2 季營收可望季增逾 3 成。

台灣特斯拉概念股相當多，法人還看好包括康普、美琪瑪等隨著 Model 3 突破生產瓶頸，營運也可望同步成長；美琪瑪首季每股純益 0.15 元，第 2 季匯率因素好轉，營運展望樂觀，下半年將分階段擴產電池材料，預計將可挹注下半年營收，電子材料新應用產品毛利佳，預計第 3 季量產，可望成為營運第三隻腳。

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