亞太電信NB-IoT正式商轉 開放免費體驗三個月

亞太電信 (3682) 積極布局 5G 與 NB-IoT 物聯網服務，去年 10 月成為 GSMA NB-IoT Forum 首家台灣電信業者夥伴，現階段亞太電信正全力衝刺 NB-IoT 商用網建設，取得 NCC 准予核配物聯網 250 萬個門號後，即持續不斷研發與創造提供物聯網產業更多元的應用服務。即日起亞太電信開放全區域 NB-IoT 服務商用，全台灣有 LTE 涵蓋區域即是亞太電信 NB-IoT 服務範圍。亞太電信祭出企業用戶限時限量的免費體驗方案，讓各領域合作夥伴體驗亞太電信 NB-IoT 服務的便利性，享受萬物接連的物聯網服務，活動日期即日起至 8 月 31 日止，可申請 90 天不限流量免費上網的 NB-IoT 物聯網體驗方案。亞太電信先前與 GSMA 合作，共同打造 GSMA 全球第 36 個 Open Lab，也是台灣第一家 GSMA Mobile IoT Open LAB 認證實驗室，提供完善驗證網路架構及測試系統，讓各合作夥伴可至亞太電信官網上進行申請，參與相關驗證測試，亞太電信物聯網認證實驗室將不僅限於 NB-IoT，亦可提供包含 LoRa 及 LTE-M 等相關物聯網技術，希望透過實驗室的驗證能提供給合作夥伴更多資訊，進行完整端到端的服務，無論是創新應用的開發或是硬體的改善，都可在亞太電信實驗室內進行，共同打造萬物聯網的環境。



亞太電信目標在 2020 年底之前，物聯網連接數量達到 200 萬。物聯網產業今年起飛，在萬物聯網的未來，小至個人穿戴裝置，大至移動中的車輛；從娛樂到醫療，從家用到商用，無時無刻都在傳輸資料、都在尋找訊號。NB-IoT 低設備成本、低功耗，開創全新商業模式，未來生活只會更 SMART，亞太電信提出，物聯網解決方案可廣泛應用於生活中，囊括四大主要市場：1. 智慧城市解決方案：如智慧型儀器表、智慧停車場、空氣品質監測和災害預防。2. 數位生活解決方案：如家庭安全和寵物追蹤。3. 智慧醫療：如監測長輩身體機能、追蹤長輩用藥情形。4. 智慧工廠和工業應用。



同時，亞太電信也積極應用 NB-IoT 在公共服務領域的應用，以水、電、氣表智慧計量、公共停車管理、環保監測等領域為切入點，亞太電信一直積極參與政府智慧城市建設。在非公共事業應用領域，NB-IoT 的傳輸特性也適合畜牧養殖的全過程管理與追溯，水產養殖、花卉等高附加值的農業生產流通領域。這些亮點皆獲 GSMA 以『大中華區引領全球工業物聯網發展與創新』為題，紀錄報導於報告書中。



亞太電信致力於物聯網解決方案與智慧串接的創新服務，亦積極號召橫跨軟硬體領域供應商等合作夥伴，打造上下游產業垂直整合、共生共榮的物聯網生態圈，提供優質的服務與具競爭力的資費，將物聯網落實到各產業領域應用及你我生活當中，實現萬物聯網的普及時代。

