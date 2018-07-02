貿易戰威脅已反映在數據上 經濟學家：下半年中國經濟將趨緩

美國總統川普對於中國貿易的攻擊，影響效益已慢慢從推特放話和談判逐漸轉趨現實。最新出爐的中國採購經理人指數 (PMI) 顯示出口訂單下滑，代表即將在本周五啟動的貿易戰，對經濟的負面影響已提前發酵。

中國國家統計局公布，，中國 6 月製造業採購經理人指數 (PMI) 為 51.5，較前期回落 0.4 個百分點，亦略低於市場稍早預期中值 51.6。另外，包含服務業與建築業在內的非製造業採購經理人指數升至 55，而 5 月為 54.9。而新出口訂單分項指數從 51.2 下跌至 49.8，代表其他國家需求減弱。新訂單和積壓的訂單也下降。

圖自彭博

協助 PMI 調查的中國物流與採購聯合會在聲明中指出：「過去幾個月來，企業出口加快，主因是預見當前複雜的國際貿易形勢。」並指出：「隨著美國和中國之間的貿易摩擦升級，出口開始回落。」

當前中國官方一面要支持逐漸走緩的經濟，另一方面還得持續抑制超額信貸，如何保持兩方平衡，是中國政府最棘手的任務。不過，目前中國服務業成長持續強勁，只要今年有望達到 6.5% 的經濟成長目標，就沒必要再開放過多刺激經濟措施。

《中國証券報》報導，興業銀行首席經濟學家魯政委認為，6 月製造業 PMI 下降主要受到工作日天數減少以及外需下降影響，而 7 月工作天數增加將帶動製造業生產指標回升。另外，建築業 PMI 同比觸底回升或意味著下半年基建投資累計增速有望修復。值得注意的是，國盛證券首席宏觀分析師熊園強調，從各行業 6 月 PMI 指數來看，新舊經濟延續分化態勢，先進製造業等新經濟 PMI 顯著好於傳統經濟。

中銀國際首席宏觀分析師朱啟兵表示，今年下半年中國經濟將趨緩，但目前還不用擔心經濟動能熄火，接下來主要關鍵在於國際貿易和中美之間的爭端會如何演變。

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彭博經濟學家陳世淵則指出，衡量出口訂單規模下滑，開始從擴張走向收縮，這顯示貿易戰擔憂已開始衝擊市場情緒，而中國政府政策已開始傾向支撐經濟。

當前的問題在於，人行將如何貫徹上週的信號，更加支持經濟成長以及貫徹當前「結構性」方法，意指特定行業如小微企業等。

高盛經濟學家 Zhennan Li 等人表示，人行今年每季會再調降再下調 50 個基點。高盛報告更指出：「我們仍期待人行根據需要調整其政策立場，以緩解國內成長趨緩和任何貿易摩擦的實現。」

目前中國股市已跌到熊市，人民幣更創下 2015 年匯改後最快貶值速度。不過分析人士認為，上週五的放量大漲是第三季行情的預演。今年來 A 股市場震盪調整非常充分，更重要的是目前市場整體估值已再次回到歷史底部，7 月份 A 股市場有望看到「翻身」行情。

更有中國媒體報導，7 月上證指數飄紅的機率達 70%，在各月中最高，全球金融危機的 2008 年，大盤亦能在 7 月收漲。而近 10 年，每逢 6 月收跌，那麼隨後的 7 月「反擊」的機率為 60%。