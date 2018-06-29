〈陸股價值投資現？〉中國銀行股連日大跌 分析師看好：當前是進場最佳時機

儘管中國銀行股來受到中美貿易情勢緊繃和中國企業違約擔憂影響，連日大跌，不過分析師仍看好中國大型銀行股後市，強調受貿易戰和企業違約等影響其實不大，當前是進場最佳時機，其中最看好中國工商銀行 (601398-CN)(1398-HK)。

外電報導，數據顯示，中國工商銀行在連續 14 天走跌後，目前市場價格與分析師平均 12 個月目標的差距創下近三年來最高水準。麥格理資本駐台北的分析師 Dexter Hsu 認為：「現在是購買大型中國銀行股的好時機，當一切塵埃落定時，投資人會發現這些大銀行不會受到太大傷害。」

圖自彭博



中金公司分析師對中國工商銀行 12 個月目標價為 11.61 港元，而工行昨日在港股收盤價為 5.74 港元，在 A 股收報人民幣 5.19 元。

中金公司分析師指出，雖然目前企業債券違約機率仍在攀升，但目前金融情勢的壓力尚未影響到償貸。這些銀行主要借貸給中國國有企業，而上述企業出口導向相對小於中小型企業，不會因貿易戰帶來嚴重影響。

這回中國大型銀行股在貿易緊張局勢與去槓桿化引發更多企業違約的雙重擔憂下，股價跌勢不止。除了貿易戰和企業違約擔憂，中國媒體報導，近來銀行股大跌，另一大誘因應該是與棚改政策和房地產稅推出有所變化導致，引發外界對房價下跌的擔憂，而房貸又是銀行的重要業務，由此引發連鎖效應。另外，也有因人民幣近來持續走跌，引發市場對宏觀經濟和資本外逃等更深層次的擔憂。

花旗集團分析師 Judy Zhang 和 Lu Sun 最新報告也指出，目前中國銀行股價格處於「硬著陸」狀態，指當前是買入的絕佳機會。華泰證券公司首席財務分析師 Chen Shujin 也指出，對銀行基本面看法保持不變。

就股票回報來說，這些中國大型銀行股票仍優於美國同業。主要原因在於中國利率放鬆管制速度緩慢，資本緩衝相對較低，讓中國銀行業傳統上享有較高的淨資產回報率。

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根據數據顯示，近來中國的銀行股遭受重創，而工行儘管 ROE 較高，其股價仍比摩根大通低 40% 以上。

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國泰君安證券公司分析師 Richard Cao 表示，中國銀行股因為估值很低、經濟也不會再惡化，當前是很好的投資資會，至於股價會下滑多久，主要還是取決於整體市場情緒受貿易戰和人民幣貶值的擔憂拖累影響。