【異動股】百度概念股走強 華陽集團(002906-CN)漲停

今日早盤，百度概念股走強，截止發稿，華陽集團(002906-CN)漲停，中海達(300177-CN)漲8.15%報14.06元，路暢科技(002813-CN)漲7.1%報41.61元，創維數字(000810-CN)漲3.85%報9.43元，佳雲科技(300242-CN)漲3.41%報7.28元，德賽西威(002920-CN)、長城汽車(601633-CN)等股均紛紛上漲。

消息面上，近日百度宣布，其董事會已批準一項股票回購計劃，將以現金回購方式，在未來12個月内至多回購10億美元股票。

業界有觀點認為，百度回購股票或與發行CDR有關。百度方面回復經濟觀察網稱，因監管要求，不能回答CDR的問題。

西南證券張剛向經濟觀察網分析說，百度這次回購股票，發行CDR的可能性很大。尤其從匯率角度看，當前美元正在升值，以目前百度股票美元價格衡量，在CDR詢價過程，人民幣定價上會有一定優勢。“從匯率來說，現在是一個好機會。”

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