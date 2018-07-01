宏達電Vive去年奪高階VR裝置市占冠軍 今年持續擴大

根據全球電腦遊戲最大數字發行平台 Steam 針對高階虛擬境裝置的調查，宏達電 (2498-TW) Vive 去年市占率 47.26%，居世界第一；宏達電認為，除持續建構 VR 生態圈，今年還推出升級版 Vive Pro 及 VR 一體機 Vive Focus，將有能力持續擴大市場。

宏達電指出，2016 年為 VR 元年，整體 VR 市場規模超過 18 億美元，2017 上半年 VR 硬體市場呈現緩和成長態勢，去年高階 VR 硬體總銷量 370 萬套，較 2016 年 142 萬套增加，原先百家爭鳴的局面邁向 Sony PS VR、Oculus、Vive 三強鼎立的態勢。

宏達電表示，Vive 持續打造 VR 生態圈，擴大 VR 觸角除了遊戲之外還涵蓋教育、藝術、醫療、工業、設計、軍事等，成為各產業跨足 VR 首選，另外，根據 GDC 去年遊戲業界報告，Vive 在所有 VR/AR 設備中最受歡迎的頭戴式顯示設備 (HMD)，有 33% 開發者偏好在 Vive 系統上開發。

宏達電強調，去年底推出 VR 一體機 Vive Focus，今年除在中國上市之外，也將全球開賣，升級版 Vive Pro 也已經上市，另外還有跟 Intel 合作的 Vive 無線模組技術，今年 Vive 有能力持續擴大市場。

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