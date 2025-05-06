宏達電4月營收月減近6成 持續推展歐美VR多元合作
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-06 17:18
VR 軟硬體整合商宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公告 4 月營收為 1.57 億元，月減近六成；累計今年前四月營收 8.65 億元，年增 12.6%；宏達電近期在海外合作頗有斬獲，與美國電信龍頭 AT&T、巴黎國家歌劇院推動合作計畫，進一步增加 VR 應用場域。
宏達電 4 月營收 1.57 億元，月減 56.9%、年減 9.4%；累計今年前四月營收 8.65 億元，年增 12.6%。
宏達電日前宣布與美國電信龍頭 AT&T、高齡沉浸式健康照護領導品牌 Mynd Immersive，以及全美最大合約復健服務提供商 Select Rehabilitation 攜手，於美國推動迄今規模最大的沉浸式 XR 高齡照護治療計畫，於 2025 年第一季成功將 MyndXR℠ 沉浸式治療平台與 VIVE XR Elite 裝置導入超過 150 間高齡照護機構與社區，擴大全美數位健康照護佈局，預計將有逾 45,000 名長者直接受惠。
另外，宏達電也與巴黎國家歌劇院與法國虛擬實境創作夥伴 BackLight 推出全新沉浸式多人體驗《魔幻歌劇院》（La Magie Opéra），並將持續推進歐洲當地文化娛樂體驗。
- AI泡沫會不會重演？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀