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宏達電獲Google進補75億元終止27季虧損 Q1 EPS 4.86元

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-08 18:58

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宏達電獲Google進補75億元終止27季虧損 Q1 EPS 4.86元。(圖：shutterstock)

VR 軟硬體整合商宏達電 (2498-TW) 今 (8) 日公告 2025 年第一季財報，由於與 Google 已於第一季完成 2.5 億美元 (約新台幣 75 億元) 協議，稅後純益為 40.5 億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 4.86 元，終止連 27 季虧損。

宏達電第一季營收新台幣 7.1 億元、毛利率為 37.6%，營業虧損 11.4 億元，營益率為 - 161.5%，稅後純益 40.5 億元，每股純益 4.86 元。


宏達電表示，與 Google 已於第一季完成 2.5 億美元協議，部分 HTC 的 XR 研發團隊成員加入 Google，並授予 Google 使用 XR 智慧財產權非專屬授權（IP），此協議強化 HTC 在 XR 生態系統持續發展的策略，打造 VIVE 品牌。

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