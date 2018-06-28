宏達電攜中國移動攻5G 目標2020年實現廣泛商業應用

宏達電 (2498-TW) 今 (28) 日在上海世界移動大會 (MWC) 上與中國移動簽署「5G 終端先行者計畫」合作備忘，促進中國 5G 基礎設施及終端的快速發展，將針對 5G 規模試驗推出第一批 5G 預商用終端，雙方合作將推動新型應用模式的發展，目標在 2020 年實現 5G 網路的廣泛商業應用。

董事長王雪紅剛在 6 月 26 日的股東會上向股東說明未來創新發展方向，將全面衝刺虛擬實境 (VR) 、擴增實境 (AR)、人工智慧 (AI)、高速連線 (5G) 和區塊鏈 (BLOCKCHAIN) 等新興科技，今日就有新進展，在上海 MWC 宣布與中國移動合作，加速 5G 應用發展的推動，實現 VIVE REALITY 願景。

宏達電指出，中國移動還將協助 HTC 系列產品的推廣與銷售，通力實現 VR 在中國市場的加速普及；另外，雙方將共同加快下一代 5G 終端開發進程，為 5G 技術的大眾化應用奠定基礎，進一步推動 VR 及 AR 技術的全面普及。

宏達電表示，5G 終端先行者計畫主要是針對 5G 規模試驗推出第一批 5G 預商用終端，且與合作夥伴在 5G 設備適用場景、產品配置、技術解決方案、測試驗證和產品研發等領域展開全面合作。

宏達電強調，這項合作將推動新型應用模式的發展，進一步在 2020 年實現 5G 網路的廣泛商業應用；透過與中國移動的合作，HTC 將全力推動把 5G 技術的發展融入消費者日常生活中，同時也要加速 VR 及 AR 技術的規模化普及。

王雪紅今日獲 MWC 主辦單位 GSMA 頒發亞洲移動行業卓越貢獻獎；她表示，深感榮幸，HTC 在 3G 和 4G 時代都取得具代表性的創新成果，5G 時代將使各種全新類別的 VR 及 AR 應用案例成為可能；隨著下一代行動技術不斷發展，將繼續實現突破創新，構建更具擴展性的人機互動生態系統，，推動 Vive Reality 願景的實現。

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