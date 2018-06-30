能源股躋身第二季美股「王者」 貝萊德稱「依然便宜」

受油價大漲刺激，能源類股在本季度成為標普 500 指數中表現最好的板塊。而在全球最大資管公司貝萊德（BlackRock）看來，能源股依然便宜，仍有吸引力。

儘管最近幾周遭遇明顯波動，但截至周五收盤，美國能源板塊累計漲超 12%，創出自 2011 年以來的最大季度漲幅，在標普 500 指數中的 11 大類別中穩居首位。

貝萊德全球資產配置團隊基金經理 Russ Koesterich 在公司官網發文稱，能源股或許仍是便宜貨，具有盈利空間。

估值低

Russ Koesterich 認為，縱向來看，與歷史數據相比，當前能源板塊的市凈率（P/B）處於 2 倍左右，這使得它們看起來依然相對便宜。

數據顯示，1995 年至今，標普 500 指數能源板塊指數的歷史均值大約為 2.4 倍。

橫向比較，與整個美股市場相比，當前能源股看起來就更便宜了。Russ Koesterich 稱，該板塊目前的市凈率僅為大盤的 0.57 倍，顯著低於 0.82 倍的歷史均值，也不及金融危機發生以來 0.76 倍的十年均值。

Russ Koesterich 表示，這是為何說能源股在成長股指數中過度低估的原因。

基本面利多

拋開估值，就基本面而言，Russ Koesterich 認為能源板塊看起來相對便宜主要有兩個理由：一是企業盈利能力較強，二是油價較高。

能源公司股價與油價保持一致變動不足為奇。從歷史上看，投資者們常常願意為這類股票支付溢價，即使折價幅度也很小。從 1995 年至今，這種關係能夠解釋大約 20% 的能源板塊估值變動。

如今，在 WTI 油價徘徊在 70 美元附近高位時，他認為與大盤相比，能源板塊看起來被低估了 20% 左右。

當把股價與上市公司盈利能力也作對比時，也會出現類似的情況。以 ROE(股本回報率) 作為衡量標準，能源公司的盈利能力大約也能解釋 20% 的估值變動。

基於這一指標，他認為能源公司股價似乎被低估了 10% 左右。

風險：油價下跌

能源股與油價顯然是緊密關聯的。因此，最大的風險點便是油價。

Russ Koesterich 認為，鑒於後經濟危機時代以來油價大幅波動，上述關係就顯得尤為強勁。從 2010 年至今，原油月線的變動大約能解釋 50% 的能源股回報率變動。

在他看來，如果 OPEC 減產的意願破裂，或者全球經濟在不斷升級的多國貿易戰中步履蹣跚，那麼油價將非常脆弱，屆時將拖累能源股。

不過他同時表示，至少目前他認為全球經濟依然維持穩健，因此能源股才顯得像是便宜貨。

近期，Westwood Holdings Group 高級投資組合經理 Bill Costello 也表示，市場風向已經發生變化，投資者從不願觸碰能源股轉為看漲該板塊。

在能源股、科技股等板塊共同助推之下，美股本季度全線走高。其中，道瓊斯工業指數升 0.7%，標普 500 指數升 2.94%，那斯達克指數升 6.33%。小型股羅素 2000 指數攀升 7.4%。

『新聞來源／華爾街見聞』