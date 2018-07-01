德拉吉警告歐盟領導人：貿易戰惡劣影響可能比想象的大

歐洲央行行長德拉吉警告歐盟各國領導人，貿易戰升級帶來的負面影響可能比決策者和投資者想象得都大，為今之計是快點搞好地區內部改革。

彭博報導援引知情者消息稱，本周五在布魯塞爾舉行的一場峰會上，德拉吉向 27 個歐盟國家的領導人表示，美國與其他一些全球大經濟體的貿易關係不斷緊張，這對信心的影響可能難以衡量，全球供應鏈相互影響錯綜複雜，因此全球經濟所受影響可能被放大。

德拉吉認為，不確定性和信心下滑將對私人投資產生負面影響，也已經有明顯影響。他敦促歐盟各國領導人，完成歐元區的體制改革，包括對清理境況不佳的歐元區銀行給予共同的資金支持。「要保證它能奏效，而且很快見效。」

德拉吉發表上述言論正逢歐盟與美國貿易摩擦日漸加劇。上月公布的歐元區 GDP 增速創一年半新低。IMF 總裁拉加德和最近曝光的歐盟內部備忘錄都對全球貿易戰愈演愈烈發出警告。

貿易戰對攻

針對美國的鋼鋁關稅，上周歐盟委員會宣布，從 6 月 22 日上周五開始，向美國價值 28 億歐元（合 32 億美元）的進口商品徵收 25% 的報復性關稅。

這只是歐盟初步的報復性措施。歐盟委員會當時稱，將在三年內，或者在 WTO 爭端解決方案取得成果之後，採取後續措施，美國鋼鋁關稅造成的剩餘價值 36 億歐元商品貿易。

美東時間上周五當天，川普表示，在美國政府對汽車進口是否對國家安全構成威脅啟動調查一個月後，如果歐盟對存在的問題沒有做出解決，他將會對歐盟組裝的進口汽車徵收 20% 的關稅。



歐盟委員會次日稱，如果川普真的對歐盟汽車實行新的關稅政策，那麼歐盟將「別無選擇，只能反擊」。



本周四川普表示，雖然歐盟尚未公開承認，但他們將因美國威脅的 20% 汽車關稅，而徵求與美方溝通。「他們會回來，而且他們會說，『我們談談吧。』」

而主管貿易事務的歐盟委員會委員 Cecilia Malmstrom 本周二曾表示，鑒於美方決定推行鋼鋁關稅，歐盟已經不再進行與美國對商品貿易的談判。

貿易戰危害警告

事實上，歐盟並非沒有警惕貿易戰帶來的危險。華爾街見聞本周一文章稱，新近曝光的一份歐盟近日內部備忘錄預計，隨著越來越多的單邊貿易制裁威脅出現，美國及其歐洲貿易夥伴之間的爭端在未來幾個月或將進一步升級。

歐盟委員會在備忘錄中止指出，全球貿易規則的缺陷是 WTO 無法充分解決的，由於這種缺陷、美國激進的單邊行動，加之國際貿易爭端解決機制的停擺，全球貿易關係將惡化。

備忘錄認為，隨著越來越多的上訴機構成員離職，而新的成員被阻止任命，爭端解決機制很快就會陷入癱瘓，這將使得國際貿易規則無法執行，相當於在全球經濟治理倒退 20 年。



上周四 IMF 總裁拉加德曾警告，貿易戰將是歐元區經濟最大殺手。去年歐元區經濟擴張速度迅猛，但這種勢頭已經因貿易戰放緩。

拉加德稱，貿易戰使歐元區面臨的巨大風險並不一定來源於宏觀層面，緊張的國際形勢導致各國合作的信任削弱才是關鍵。

歐洲經濟增長放緩

歐洲統計局上月公布，歐元區今年第一季 GDP 季環比增長初值為 0.4%，低於去年第四季的 0.7%，創 2016 年第二季以來最低增速。GDP 年增率增長初值為 2.5%，為去年第三季以來最低，去年第四季為 2.8%。

（以上圖表來自華爾街見聞數據頻道）

本月歐洲央行會後公布的最新經濟預期顯示，該央行下調了今年的歐元區經濟增長預期，預計今年 GDP 增長 2.1%，今年 3 月預期為 2.4%。明後兩年 GDP 預期增速分別為 1.9% 和 1.7%，持平 3 月預期值。

德拉吉在新聞發布會中解釋，經濟增速趨於溫和部分是因為臨時性因素，還受外部貿易減弱和不確定性影響，同時也反映了從高水平的回撤。

『新聞來源／華爾街見聞』