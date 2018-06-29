上半年全球併購交易額大增65%創歷史新高 中資交易額創四年新低

儘管全球貿易摩擦頻頻，今年上半年併購交易仍如火如荼，中國的併購交易額雖創新低，但在美國以外地區的能源業併購交易依然火爆。

湯森路透追蹤的 1980 年以來數據顯示，今年上半年全球併購交易額達到 2.5 兆美元，創同期歷史新高，年增率大增 65%。

英國金融時報統計其數據製作的以下圖表顯示，上半年交易額超過 50 億美元的併購有 79 筆，數量刷新了 2007 年創造的同期記錄，交易額超過 100 億美元的併購有 35 筆，數量也創新高。

紐約時報指出，超過 50 億美元的併購合計交易額占今年上半年全球併購交易總額的一半以上，也是創紀錄水平，這其中 35 筆併購的交易額均有上百億美元。

摩根士丹利的歐洲、中東和非洲市場併購主管 Colm Donlon 認為，創紀錄併購額有一系列成因，包括市場關注歐洲企業界整合，中國和日本的企業再次將併購目標鎖定在歐洲。他說：「這幾乎是併購市場的完美風暴，我們從來沒有這麼忙。」

美國企業表現突出 能源領域中資併購火爆依舊

分國別看，華爾街見聞注意到，今年 5 月日本武田製藥達成協議以 620 以美元收購倫敦上市製藥商 Shire 就符合 Donlon 所說的情況。另外，美國企業的併購勢頭也很猛：

4 月末，美國 T-Mobile 宣布與估值 590 億美元的 Sprint 合併；5 月上旬，沃爾瑪擊敗亞馬遜，以 160 億美元收購印度最大電商 Flipkart；5 月末，美國反壟斷法院批准 AT&T 以 850 億美元收購時代華納。

湯森路透數據顯示，今年上半年，中國的境外併購交易額年增率下降 38% 至 760 億美元，創四年新低。但中國在美國以外地區的能源和電力資產收購保持強勁勢頭，上半年達到創紀錄的 390 億美元，年增率暴增 89%。下圖來自金融時報。

非營利組織美中關係全國委員會和榮鼎諮詢公司今年 4 月報告稱，去年中國在美投資規模年增率下滑 35%，一反過去十年的快速增長態勢。由於美國外國投資委員會的干涉，約有 80 億美元的中國赴美投資被取消，涉及半導體和鋁業領域的收購。

普華永道今年 1 月發布的報告指出，去年年中國併購活動交易價值從 2016 年的歷史最高點回落 11% 至 6710 億美元，基本相當於 2015 年達到的水平。中國企業海外併購交易減少是併購活動交易總額下降的原因之一。

下半年併購還將掀高潮

律師事務所 Paul Weiss 的合夥人 Scott Barshay 稱，當前的指標預示，下半年併購市場將繼續保持上半年的強勁勢頭。其認為，貿易戰、央行升息和對股市估值越來越多的擔憂是主要風險。

金融時報認為，巨額併購已成常態。摩根士丹利的併購團隊預計，今年交易額超過 100 億美元的併購可能共有 66 筆，數量創新高。

按照湯森路透數據推算，若上述預測無誤，就意味著，下半年百億美元以上巨額併購將達到 31 筆。

21 世紀福斯資產收購大戰可能就在下半年塵埃落定。

本周三華爾街日報消息稱，Comcast 尋求和其他投資者聯手，對 21 世紀福斯資產的收購報價可能升至 900 億美元左右，比迪士尼上調之後的報價高 26%。同日，美國司法部批准了迪士尼以 710 億美元收購福斯影視等重要業務的提議。

這樣看來，無論哪家競購福斯資產成功，都將是百億美元規模的美國企業重大併購。