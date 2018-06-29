杏國新藥SB05 PC獲法國同意三期臨床 預計2020年完成收案

杏國新藥 (4192-TW) 表示，研發中新藥 SB05 PC 獲法國國家藥物及健康食品安全局 (ANSM) 准許執行第三期人體臨床試驗，若一切順利，預計 2020 年第 4 季可完成收案。法國是繼美國、台灣之後，第 3 個國家核准杏國執行臨床試驗。

杏國新藥表示，SB05 PC 臨床設計主要是針對使用 FOLFIRINOX 化療組套治療失敗後的二線用藥，合併 Gemcitabine 治療晚期胰臟癌，可延長病人病程進展與整體存活期，預計於全球 10 個國家執行臨床試驗，總收案病患數為 218 位。

杏國表示，FOLFIRINOX 源自於法國，因而法國為 FOLFIRINOX 主流用藥國家之一；根據數據顯示，在法國使用化療之胰臟癌病人中，約 80% 使用 FOLFIRINOX 進行治療，對 SB05 PC 於法國執行三期臨床試驗相當有助益。

杏國指出，在現行獲准治療轉移性胰臟癌的一線藥物中，健擇 (Gemcitabine) 是最常使用的標準療法，不過整體存活期僅 5-6 個月，至於使用 FOLFIRINOX 化療組套的整體存活期最長，平均可達 11.1 個月，故自 2011 年核准上市後，就逐漸成為國際上治療轉移性胰臟癌的主流用藥之一。

杏國進一步表示，SB05PC 治療晚期胰臟癌新藥，即是在現有藥物基礎上提供創新療法，為使用 FOLFIRINOX 化療組套治療失敗後的二線用藥，合併 Gemcitabine 治療晚期胰臟癌可延緩病人的病程進展，將有助於延長胰臟癌病患整體存活期。

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