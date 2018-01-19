〈杏輝集團年度展望〉杏國SB05 PC上半年啟動三期收案 估明年上半年期中分析

杏輝 (1734-TW) 集團旗下新藥廠杏國 (4192-TW) 總經理蘇慕寰表示，治療晚期胰臟癌新藥 SB05 PC 預計在今年 4 月啟動臨床收案，將在 10 個國家約 80-90 個點收案，預計招收 218 名病患。目前設定的時間點為當 101 人病患死亡時，就會進行期中分析，推估時間點約在 2019 年中。

杏國目前有 4 項新藥，其中治療晚期胰臟癌新藥 SB05 PC 與治療三陰性乳癌新藥 SB05 TNBC 的進度最快，皆已進入三期臨床，治療老年性黃斑部病變眼藥 SB04 則進入臨床二 / 三期階段。

蘇慕寰表示，SB05 PC 的三期臨床設計，主要是針對使用 FOLFIRINOX 化療組套治療失敗後的二線用藥市場，從目前已知的臨床試驗資料顯示，使用 SB05 PC 合併 Gemcitabine 治療晚期胰臟癌，整體存活期 (OS) 為 13.7 個月，較現有單獨使用增加約 3 個月。

蘇慕寰表示，從目前的經驗發現，胰臟癌似乎成了癌症的流行病，在日本的患者每年成長 30%，台灣患者的年成長率也有 10%，這點也值得大家去研究。

杏國董事長李志文表示，杏國鎖定的新藥領域是無藥可醫的領域，雖然難度高，但是對於人類是有益的，目前杏國的現有資金還可以支應到今年底、明年初，已經規畫今年會進行現金增資，如果市場不認同，參與度不高，母公司杏輝一定會支持到底。