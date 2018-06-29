英業達Q2營收估季增逾兩成 法人估今年EPS將站上2元

英業達 (2356) 第二季受惠筆電業務增溫，法人預估單季合併營收季增率將超過 20%，加上經濟規模效應，營益率亦將回升，單季 EPS 估突破 0.5 元。展望全年，儘管英華達出貨的 AirPods 今年有新供應商立訊加入，稀釋其成長動能，但法人估英華達今年營收仍可望增加逾 10%，伺服器則在美、中資料中心需求暢旺之下，營收將增加逾 5%，全年英業達營收估達 4934 億元，續創新高，EPS 則可望正式站上 2 元。



週五 (29 日) 是 6 月最後一個工作天，新台幣近期呈現重貶現象，有利於外銷業者的毛利率與匯對收益表現。營收金額龐大的英業達在此情況下，獲利看增，加上單季營收受惠筆電出貨增溫，將較首季成長逾兩成，超過 1250 億元，年增逾 13%，6 月可望為單季高峰。



英業達週五股價收在 23.95 元，小漲 1.05% 或 0.25 元。法人指出，英業達近年主要的成長動能來自英華達，而貢獻英華達業績的最大來源則為蘋果與小米，其中，蘋果占英華達智慧裝置共 40% 的業績比重，動能則來自於 AirPods，雖 HomePod 元月已經開始出貨，但銷售狀況不佳，營收貢獻有限。目前該公司 AirPods 與立訊供貨蘋果比重約七比三。