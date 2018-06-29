避開中美貿易戰主戰場 長榮擴大東非、亞澳航網布局

近來中美貿易戰陰霾籠罩全球，就連歐洲恐怕也不能倖免，航運業者均直言這是今年相當大的不確定因素之一，但可觀察到，國內最大貨櫃海運業者長榮 (2603-TW) 正積極插旗其他的海運市場分散風險，近來除了加強亞澳航網布局，今 (29) 日再宣布擴大服務亞洲東非航線。

長榮今日宣布，為因應市場需求，自 7 月起將現行的東南亞 - 東非聯營航線延伸至華中、華南地區，而為配合航線優化需求，船隊由 5 艘增加為 7 艘，由長榮與中遠 (COSCO) 各加派 1 艘同型船。

此外，長榮日前也與現代商船 (HMM) 和美國總統輪船公司 (APL) 共同投船，聯營中國至澳洲快捷航線，開航後可將亞澳服務網絡延伸至華南深圳地區，並提供華中地區每周 3 班的直航服務。

長榮說明，近期二次調整航線，主要是著眼於近年來東非經濟穩定成長，且中國與該地區持續拓展經貿合作，另一方面，澳洲經濟呈現穩定發展，而移民人口快速增加將不斷提升貨量成長動能。

儘管市場大多認為美中貿易戰議題是政治效果大於實質，對航運業務影響不至於太大，且真正造成衝擊也還需一段時間，不過，近來隨著新興市場經濟持續擴張，過去主力放在歐美遠程航線的國內貨櫃業者，已逐漸將部分運力轉往新興市場以分散風險。

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