全球資金極速外流 自2008年10月創新高

自金融危機爆發以來，投資者從證券基金的資金外流速度在創新高。據市場研究公司 TrimTabs 的數據，全球股票基金 6 月份出現了 124 億美元的流出，這是 2008 年 10 月以來的最高水平。

2008 年 9 月雷曼兄弟倒閉，引發了經濟大蕭條以來最嚴重的經濟下滑，導致主要指數損失超過 60% 的價值。

近期的資金外移包含了 ETF、傳統基金，代表投資人擔心全球同步擴張過快，而新興市場的敗筆也添增了憂慮。

追踪的 iShares MSCI 新興市場 ETF 在 2017 年 7 月至 2018 年 1 月的 18 個月內飆升超過 18%，但在 2018 年幾乎把賺的全賠回去，一年來指數下滑約 10.3%。

相比之下，S&P 500 指數在 2018 年的波動中上漲近 1%，而追踪全球股市的 Vanguard FTSE 全球除美國指數基金今年也下跌 6.5% 以上。

Vanguard FTSE 全球除美國指數基金 / 圖：CNBC

隨著新興市場和非美國貿易的消失以及貿易戰的擔憂加劇，投資者紛紛逃離全球股市並重返美國。美國的資金流入量已達 63 億美元。

根據 ETF.com 的數據，6 月份 iShares 新興市場 ETF 的流出量為 54 億美元，是所有基金中最多的。

TrimTabs 在一份報告中表示，美元走強似乎推動基金投資者遠離非美國股票。

有趣的是，受投資人擔憂程度最低的地區之一是中國，儘管該國主要指數已陷入熊市 (最近價格低於高點超過 20%)，但其資金淨流入量為 1.5 億美元。

資金的外流是否標誌著更加不祥的信號，或者僅僅是隨著估值變得更便宜而建立另一個買入機會，就得看投資人本身的想法。

TrimTabs 表示，如果趨勢持續到 6 月底，這將使全球股市首次出現自 2016 年 11 月以來的淨外流。

儘管 6 月份基金已損失了 10%，而 5 月份以來已經下跌了 25%，投資人似乎看好拉丁美州。其 6 月份流入 ETF 的金額達到 3000 萬美元。