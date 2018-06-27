美國金融股12連跌 ETF資金大出逃

27 日，標普 500 金融股指數 (S&P 500 Financials) 連續下跌 12 個交易日，為史上最長的連跌天數，SPDR 金融 ETF(XLF) 亦創 12 連跌，資金連 8 天外流，資金出逃額度達近 18 億美元，約為其總市值的 6%。

標普 500 金融股指數走勢 (圖: investing.com)

美國去年通過稅改法案，以及聯準會持續升息與美債殖利率走升情況下，市場預測將對金融股產生有利環境，然而，金融股承受殖利率曲線趨平的壓力，美國與其他貿易經濟體緊張局勢加劇，同時消費者信心下滑，美國金融股表現不如預期。

川普內閣的貿易政策，出現許多不確定性，此外，報復性關稅措施亦使市場出現波動，此舉導致長債殖利率下滑，短債殖利率攀升，在殖利率曲線趨平情況下，銀行的凈利息收益率受到負面影響。

標普 500 金融股指數 27 日下跌 1.03% 至 445.20 點，從 6 月 8 日以來，已下跌超過 4%，追蹤金融產業的 ETF 表現同樣慘澹，SPDR 金融 ETF 下滑 0.34% ，收於 26.69 美元，為 2017 年 11 月以來的最低水平。

SPDR 金融 ETF 在過去 12 個交易日，價格下滑約 5%，S&P 500 指數在同時期僅下跌 2.01%。在此之前，SPDR 金融 ETF 曾創下的最長連跌記錄為 8 個交易日。

SPDR 金融 ETF 走勢 (圖: investing.com)

STOXX 歐洲 600 大銀行類股指數 26 日下跌 0.06% 至 160.29 點，從 6 月 8 日以來，下跌約 2%。