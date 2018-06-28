關於聯準會、中國、投資 美國前財長薩默斯說了這些

前美國財長薩默斯周三表示，聯準會貨幣政策「過緊」對經濟的傷害性要遠遠大於通膨，市場的風險仍然在於經濟增長過慢。

薩默斯在接受彭博採訪時稱，因為聯準會升息令現階段經濟增速放緩風險大於通膨加速風險，現在是兩種對策選其一。

第一種，根據菲利普斯曲線，遏制通膨抬頭。第二種，讓經濟增長先儘可能持續下去，等通膨問題出現時再出手解決。在我看來，後者顯然更好。

聯準會在 6 月貨幣政策會議後如期升息，這是今年以來第二次升息，也是 2015 年底啟動升息周期以來第七次升息。聯準會在此次聲明及經濟預期中都釋放了較多的鷹派信號：決策者總體預計今年共升息四次，而上次多數預計三次；會議聲明刪除了上次聲明中「利率將低於長期水平」的表述；經濟預期方面，預計近幾年通膨將略高於長期目標水平。聯準會的鷹派表態令市場對於聯準會緊縮預期再次升溫。

對此，曾在克林頓執政時任美國財長的薩默斯認為，目前美國通膨率還談不上在 2% 水平企穩，且低於這一目標已經很多年了，在這種情況下，美國最大的風險依然在於經濟增速放緩，聯準會在貨幣政策上「收得太緊」可能會加劇這一風險。

對於近期美國正研究限制海外企業投資擁有重要技術的美國企業，以保護本國技術一事，薩默斯也發表了他的看法。薩默斯對 CNBC 表示，美國應該通過改善自身來保持科技上的領先優勢，而不是通過此類限制措施。

昨日，據多家媒體報導，川普政府計劃依靠美國外國投資委員會（CFIUS）來保護本國技術，並對限制投資計劃表現出緩和態度。而此前，消息稱美國擬出台限制海外投資涉及「重大工業技術」的美國公司。

而關於中國科技方面，薩默斯也表示了認可。薩默斯對 CNBC 稱，中國科技高速發展，且中國企業能夠在一些科技領域上取得領先地位，要歸功於中國有了不起的企業家、優秀的教育系統、以及政府的大力投資。