兩年來最大跌幅 「當紅炸子雞」Netflix成長的煩惱

周一 Netflix 股價創下自 2016 年 7 月起近兩年來最大跌幅。截至收盤，Netflix 跌 6.47%，收盤價 384.48 美元。周一當日 Square、Twitter、Stitch Fix 等強勢科技紛紛下跌。另外，近日公司首席公關總監 Jonathan Friedland 離職也對 Netflix 股價造成不利影響。

作為一隻華爾街當紅股票，2018 年初至今，Netflix 股價漲幅約 100.3%。而同一時期納指漲幅為 9.1%；標普 500 指數表現幾乎是顆粒無收（漲 1.63%）。去年一整年，Netflix 漲幅也達到了 55.06%。

據 2018 年 4 月 Netflix 公布的一季報顯示，公司營收 37 億美元，略高於市場預期的 36.9 億美元。第一季總訂閱用戶凈增 740 萬，遠超公司此前預期的 635 萬增量和市場預期的 643 萬增量。6 月初，高盛調高 Netflix12 個月目標價至 490 美元，一度創下該股票預測股價記錄。

種族多樣性隱憂

據美國電影媒體《Deadline》消息，Netflix 首席公關總監 Jonathan Friedland 因在公司的員工會議上使用種族侮辱性詞彙被 Netflix 解僱。公司 CEO 及創始人 Reed Hastings 在事後發給員工的信件中解釋道，化解公司有關「種族」的一些潛在矛盾是他的職責之一。

Netflix 股價暴跌是否與公司公關總監辭職一事有關，並不能下定論。華爾街分析師一般不會去解析公司內種族或社會問題對公司股價的影響。

《Deadline》報導顯示，今年年初，Netflix 聘用了首位非洲裔美國高管——前美國大使 Susan Rice，另外 10 為董事會成員均為白人。

《Deadline》稱，今年加州公立員工退休組織（CalPERS）與紐約養老基金共同發起提議，希望他們能參與 Netflix 董事會成員的提名投票，然而對提議持反對意見的 Hastings 稱，並不歡迎「外來者」的意見，Netflix 需要的是創作性的決議，未來發展並不需要所有人的支持。

Netflix 曾以演員、導演、編劇的多樣性而營銷過口碑。據 Netflix 公布的資訊，公司的美國員工和領導層中，僅 4% 為非洲裔；拉丁裔占 6%；亞裔占比為 24%。

市場怎麼看

儘管 Netflix 的企業文化有損公司公眾形象，但國內外分析師仍普遍相信 Netflix 的增長潛力。

Netflix 自 2002 年上市以來也只經歷三次大幅下跌。一次在 2004 年 Netflix 當年對手 Blockbuster 推出 DVD 在線租賃業務，與 Netflix 全面宣戰，當時 Netflix 被華爾街普遍不看好。另一次是在 2011 年公司業務拆分不當提價致使用戶流失而股價大跌。第三次是 2014 年公司用戶增長不及預期，且當時 Netflix 同樣宣布提價，HBO 又宣布將推出獨立的流媒體服務，與 Netflix 展開競爭。

Netflix 的全球流媒體巨頭之路還在釋放收入能力，這也是分析師們相當看好的增長點。Netflix 計劃到 2020 年在全球範圍內，增加 7 億訂閱用戶。過去兩年，Netflix 致力於發展全球分銷網路，並在 100 個國家建立用戶基地。

美銀美林分析師 Nat Schindler 稱：「我們認為，如果 Netflix 能夠在國際上達到合理的滲透水平，Netflix 仍然擁有巨大的機遇。Netflix 將在其參與的每個單獨市場中面臨不同程度的競爭、監管和經濟狀況，但其大規模的內容應該能幫助其成為所有市場中占主導地位的流媒體播放器。」

光大證券傳媒王錚團隊認為，Netflix 以在全球範圍內低價提供高品質流媒體服務為商業模式，盈利水平的進一步規模化取決於國際用戶滲透率的提升和服務提價空間。目前公司高效的個性化定製算法仍形成無形資產護城河。

光大證券同時指出，在巨大的內容投入面前，唯有龐大的全球用戶數量保障其服務的正向循環。另外，知名做空機構香櫞研究甚至在 3 月押注 Netflix 股價會跌回 300 美元，理由是內容支出和舉債規模在長期無法持續。Netflix 擴張的風險並未被市場忽視。