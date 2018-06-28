美股、新興市場齊跌 避險需求淹進美債

貿易戰風波持續影響全球資產表現，美股三大指數週四 (27 日) 皆收低，追蹤 MSCI 新興市場的 ETF 下跌超過 1.9%，陸股上證指數週五 (28 日) 開盤走低，投資者因此湧入避險資產：如週四 10 年期美債殖利率即呈現單月以來最大跌幅，債券價格走升。

追蹤 MSCI 新興市場指數表現的 iShares 新興市場 ETF

即使美國總統川普表示將不會限制中資投資美國科技公司，而是會加強安全審查程序，來處理中資收購美國技術的相關問題，美債價格仍持續上漲。10 年期和 2 年期美債殖利率利差縮窄至 32 個基點，為 2007 年以來最小的水平，殖利率曲線持續趨平。

10 年期美債殖利率 27 日下跌 5.11 個基點至 2.8347%，為 5 月 29 日以來最大的單日跌幅，30 年期美債殖利率下跌 5.6 個基點至 2.971%，兩年期美債殖利率下跌 3.76 個基點至 2.5121%。

10 年期美債殖利率走勢

除了貿易戰的隱憂，美國股市和新興市場股市疲弱的表現，使投資者逃離具風險資產，而進入避險資產美國國債。MSCI 新興市場指數 27 日下跌 1.46% 至 1052.12，追蹤該指數的 ETF 下滑 1.92% 至 42.33 美元。

MSCI 新興市場指數走勢 (圖: investing.com)

另一方面，分析師指出，基金管理人通常會在月底購入國債，因為他們需要將旗下投資組合中債券的平均到期日維持在一定水平，此舉亦會推升債券價格。

此外，投資者對於美國聯準會 (Fed) 是否會維持升息 4 碼的計畫感到存疑，因為貿易糾紛恐使經濟成長放緩，因此聯準會有可能會減緩貨幣緊縮的步伐，這對債券來說將會是好消息。

具有投票權的亞特蘭大聯準會主席 Raphael Bostic 表示，如果經濟成長速度因貿易紛爭而減緩，他將會支持不進行第 4 次升息。