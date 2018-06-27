貿易戰風暴 6個新興市場國家股市跌入熊市 10國進入修正

《彭博社》報導，投資者擔憂貿易戰恐導致全球經濟成長減緩，開發中國家面臨股匯雙殺情況，總市值達 8 兆美元的 6 國新興市場股市跌入熊市，MSCI 新興市場指數重挫至 10 個月以來新低，Vanguard FTSE 新興市場 ETF 跌至 11 月以來低點。

熊市的定義為股市從牛市高點墜落 20% 以上，為投資者觀察的重要指標。中國為全球第二大的股市市場，上綜指數在 1 月 24 日達到巔峰 3559.47 點，26 日則下挫至 2844.51 點。

上綜指數 27 日早盤走勢

巴西、巴基斯坦、菲律賓、土耳其與杜拜的股市亦慘遭重擊，值得注意的是，這些股市的本益比介於 6.3 至 10.6，MSCI 新興市場指數的本益比 11.2，菲律賓為例外，該國股市本益比為 15.1。

6 國新興市場股市跌入熊市

除了中美貿易緊張局勢之外，投資者同時在觀察美國聯準會 (Fed) 升息和油價走升對市場的影響，MSCI 新興市場指數 26 日下滑 0.31% 至 1067.75 點，MSCI 新興市場貨幣指數略跌 0.09% 至 1638.03。

MSCI 新興市場指數日線走勢圖

另一方面，共有十個開發中國家的股市落入修正區域，即為從高點下跌 10% 以上，當中有 4 個國家位於亞洲區域，此舉顯示，在市場情緒不佳的情況下，普遍被認為是較強健的開發中國家經濟體同樣會受影響。

股市進入修正的開發中國家包含阿根廷、智利、埃及、印尼、馬來西亞、墨西哥、羅馬尼亞、南非、南韓和泰國。

股市進入修正的開發中國家

阿根廷

阿根廷指數 (Merval Index) 下跌 1.3% 至 28447.57 點

阿根廷比索下滑 0.1 至 1 美元兌 27.10 比索

經濟學家預測該國將把 7 天回購利率維持在 40%

巴西

巴西 Ibovespa 上漲 0.64% 至 71404.59 點

里爾下跌 0.6% 至 1 美元 3.80 里爾

10 年期巴西國債殖利率下滑 8 個基點至 11.90%

大摩將巴西百貨相關類股評級上調至增持

墨西哥

墨西哥指數上漲 0.4% 至 46913.86

比索下跌 0.3% 至 1 美元 19.9483 點

10 年期巴西債殖利率下跌 7 個基點至 7.686%

該國經濟顧問 Alfonso Romo 認為比索價值被低估，表示將進一步強化該國貨幣

土耳其

Borsa Istanbul 100 指數上升 0.4% 至 94408.19 點

土耳其里拉上漲 1.5% 至 1 美元 4.613 里拉

野村的經濟學家 Inan Demir 認為，總統大選的結果將不能解決土耳其現有的經濟問題

俄羅斯

MOEX 俄羅斯指數略跌 0.1% 至 2234.5 點

盧布下跌 0.5 至 1 美元 63.1025 盧布

10 年期俄羅斯國債殖利率下跌 10 個基點至 7.75%

彭博預測該國歷史新低的通膨在明年將有所改善

南非