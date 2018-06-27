環保意識提升 綠債銷售比你想的還夯

與環境相關的債券，近期逐漸吸引投資者注意，法國政府在 2017 年首次透過聯貸方式發行 70 億歐元的綠色金融政府債券，隨後透過多次拍賣，總出售額達到 97 億歐元，分析師發現，當債券被貼上與環境相關標籤，投資者其實願意出較高價格購買。

歐洲金融市場協會 (AFME) 將綠色債券與傳統的法國國債相比，發現綠色債券出現溢價情況。AFME 的量化分析師 Alex Hunt 指出，法國綠債的到期殖利率，是低於非綠債的一般法國國債。

透過拍賣發行的法國綠色公債的到期殖利率

法國綠債通常為 21 年期或 22 年期，但該債券的殖利率約落在 16 年期法國國債殖利的水平。法國為目前唯一透過拍賣發行綠債的國家，因此 AFME 所能獲得的樣本數較少。

發行人是否可對環境相關的綠色債券收取溢價，仍是市場討論的話題。其餘出售綠債的國家包含波蘭、印尼和比利時等，2018 年第 1 季綠色債券的銷售額年增長 9.4%，至 296 億美元。

在整體歐洲主權債方面，AFME 週二表示，歐洲政府債券市場日均交易量在第 1 季同比下降 17.6%，主要由於德國公債交易量年同比下滑 20%，以及法國國債交易量減少 33% 的影響。

AFME 指出，更嚴格的監管壓縮了銀行的做市行為 (market-making)、主要市場發債量下滑，以及歐洲央行的 QE 購債計畫，為近年來歐洲主權債交易量下滑的原因。