10年期美債殖利率已達頂點？大摩與摩根大通意見分歧

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 的策略師認為，10 年期美債殖利率已觸及高點，在未來兩週美債市場缺乏長債，以及貿易戰升溫情況下，投資者可購入美債，與摩根大通執行長 Jamie Dimon 認為 10 年期美債殖利率會達 4% 的看法不同。

《彭博社》報導，大摩的全球利率策略主管 Matthew Hornbach 週五 (22 日) 在給客戶的報告中指出，10 年期美債殖利率在今年 5 月觸及 3.12% 水平時已達高點，建議投資者在殖利率達 2.9% 水平時，購入 10 年期美債。

10 年期美債殖利率在 25 日下滑 0.74%，至 2.878%。

10 年期美債殖利率走勢 (資料來源: investing.com)

其他金融巨頭則與大摩看好美債的看法不同，他們認為，在通膨上升以及美國聯準會 (Fed) 升息下，投資者將拋售美債，使得殖利率攀升。

摩根大通執行長 Jamie Dimon 與富蘭克林鄧普頓的基金經理人 Michael Hasenstab 認為，10 年期美債殖利率會達 4%，而太平洋資產管理公司 (PIMCO) 則預估殖利率會介於 3% 至 3.5% 之間。

Hornbach 指出，未來美債市場將缺乏長期債券的供應、7 月日本投資者對美債的需求上升以及加拿大經濟數據疲弱，都是限制美債殖利率走升的原因。

Hornbach 認為美債具很好的風險回報，但他指出，若美國與其他國家的貿易緊張局勢在短時間內解決，將成為此交易主要的風險。