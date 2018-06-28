美公司債達6.3兆水平 現金與債務比下降、風險漸增

S&P Global(環球標普) 指出，美國公司債的總額達到 6.6 兆美元，在過去 5 年成長高達 2.7 兆美元，儘管公司手中現金總額亦到創新高的 2.1 兆美元，但多數現金集中於少數公司手中，垃圾債評級公司在去年的現金與債務比僅為 12%，公司債市風險漸升。

2008 年金融危機時，整體公司債的現金與債務比為 14%，高於現今垃圾債評級公司的債務與現金比，這代表著這些低評級公司，每 1 元現金背後，有著 8 元美金的債務。目前整體公司債的現金與債務比為 33%。

不是投資等級的公司，可透過發行垃圾債或槓桿貸款 (Leveraged Loan) 募資，評級機構穆迪指出，5 月的垃圾債發行量年增率下滑 52% 至 210 億美元，今年以來，發行量下滑 20% 至 1620 億美元，未償還總額 1.27 兆美元。

然而，槓桿貸款發行量在 5 月年增 37%，至創紀錄的 880 億美元，今年迄今發行 3630 億美元，未償還總額 1.45 兆美元，首次超越垃圾債市場。

穆迪的首席經濟學家 John Lonski 指出，在穆迪評級的美國公司中，約有 60% 的公司信用屬於「投機」等級。若將垃圾債和槓桿貸款加在一起，占整體美國公司債市場的 37%，評級介於 A3 至 Baa3 之間的公司債占總額的 56%，Baa3 為垃圾債的上一個等級。

這些數據代表著，美國投資等級債券的發行成長量正在減少中，同時在穆迪評級中，信用評級為 AAA 等級的公司僅剩三間，分別為微軟、強生公司與埃克森美孚。