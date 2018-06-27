【異動股】石油板塊漲幅居前 惠博普(002554-CN)漲停

今日早間，石油板塊漲幅居前，截止發稿，惠博普(002554-CN)漲停報3.26元，貝肯能源(002828-CN)漲7.98%報18.14元，新潮能源(600777-CN)漲6.19%報2.06元，中天能源(600856-CN)漲5.99%報6.55元，中曼石油(603619-CN)漲5.89%報32.91元，仁智股份(002629-CN)、恒泰艾普(300157-CN)漲超5%，嶽陽興長(000819-CN)、通源石油(300164-CN)等股均紛紛漲逾4%。

消息面上，美國國務院官員表示，要求同盟國在11月4日之前將從伊朗進口原油的數量降至零。如果在11月4日之後依舊購買伊朗的原油，企業將面臨二級制裁。美國能源部長佩里表示，100萬桶/日或不足以填補因美對伊朗制裁造成的原油供應短缺。據悉，接下來幾周美國將會派遣官員前往印度等國，要求他們停止從伊朗進口原油。因伊朗原油出口量受到限制，在接下來的會談中將鼓勵海灣國家確保全球原油的供應。美國不計劃為任何進口伊朗原油的國家提供豁免。此外，俄羅斯能源部長諾瓦克正前往華盛頓參加世界天然氣大會，分析人士稱，美方可能會要求俄羅斯增加原油産量以避免全球原油供應短缺。

因利比亞原油出口不確定性增加以及加拿大産量下降，供給擔憂情緒上升，導致國際油價強勢走高，美油大漲逾3%收復70美元關口。周二，美國WTI 8月原油期貨實盤價格收漲2.45美元，漲幅3.6%，報70.53美元/桶。ICE布倫特8月原油期貨實盤價格收漲1.58美元，漲幅2.11%，報76.31美元/桶。

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