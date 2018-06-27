【異動股】紡織板塊持續走強 華紡股份(600448-CN)再度漲停

今日早盤，紡織板塊再度持續走強，截止發稿，華紡股份(600448-CN)今日二連板再封漲停報4.28元，紅豆股份(600400-CN)漲停報3.69元，嘉麟傑(002486-CN)漲停報3.7元，振靜股份(603477-CN)漲5.26%報18.61元，拉夏貝爾(603157-CN)、孚日股份(002083-CN)、百隆東方(601339-CN)、安正時尚(603839-CN)等股均紛紛上漲超2%。

消息面上，2018年6月27日人民幣對美元中間價再度大跌389點報6.5569，連續六日大跌中間價調至2017年12月25日以來最低，降幅創2017年1月9日來最大;上一交易日中間價6.5180。在岸、離岸人民幣雙雙創出年内新低，截止發稿，在岸人民幣兌美元今日盤中跌穿6.60關口。

市場人士普遍認為，人民幣短期貶值可能不會很快為紡織行業上市公司帶來明顯的增量訂單，但相關企業的出口成本仍將明顯釋壓，這對於紡織板塊仍構成利好，推動紡織行業景氣度上升，具有業績支撐的龍頭標的迎來配置良機。

國信證券表示，板塊回調迎來配置良機，堅定看好龍頭成長確定性維持板塊超配評級，低線市場品牌消費升級趨勢漸起，國産品牌渠道下沉先發優勢明顯。

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