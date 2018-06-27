新經濟金融服務第一股 華興資本啟動赴港IPO 集資最多62億

今年 6 月初傳出下半年赴港上市的華興資本正式啟動 IPO 進程，於 6 月 22 日向港交所遞件申請上市，承銷商選定高盛、工銀國際、摩根士丹利和華興資本，資本估值預期為 40 億到 50 億美元 (約港幣 314 億至 392 億元)，募集資金規模在 6 億到 8 億美元 (約港幣 47 億至 62 億元)，可望成為全球新經濟金融服務「第一股」。

自 2005 年創立至今的 13 年間，華興資本已建立起包括投資銀行、投資管理及多牌照境內證券合資公司華菁證券等多條業務線，為全球新經濟領域客戶提供私募融資、並購顧問、直投、上市承銷、資產管理等全生命週期服務。

招股書披露，截至 2018 年 3 月 31 日，華興資本已為約 700 項交易提供顧問服務，交易金額超過 1000 億美元，投資管理業務所管理的資產規模約 41 億美元，華興證券 (香港) 已擔任 28 項香港及美國 IPO 的承銷商，籌資共計 141 億美元（行使超額配股權後）。

截至 2017 年 12 月 31 日，華興資本現有客戶群在中國前 20 名新經濟公司中佔據 15 席，所服務的獨角獸客戶市值占中國獨角獸總市值的 56%。根據協力廠商權威機構調研顯示，85% 的創業者認為華興資本是當前中國新經濟領域最傑出的私募融資顧問公司。

華興資本 3 年來業績已進入快速成長期。招股書顯示，華興資本 2017 年經調整後收入為 2.12 億美元，年增 47.6%，2018 年第一季調整後收入更是達到 9292 萬美元，年增 1.75 倍；淨利潤方面，受益於投資銀行及投資管理業務成長迅速，今年第一季經調整後淨利潤達 3567 萬美元，較去年爆增 4.22 倍，華興 2017 年收入與 2018 年第一季收入年增幅均創歷史新高。

華山本自成立之初，便專注為處於成長期或更後期的公司提供私募融資顧問服務，從 2013 年至 2017 年，華興資本在中國新經濟私募融資及並購顧問業務上始終排名第一。據 IT 桔子資料顯示，截至 2017 年末，共完成 481 筆交易，總成交額為 855 億美元。

華興資本旗下華興證券 (香港) 已擔任 28 起香港及美國 IPO 的承銷商，籌資共計 141 億美元 (行使超額配股權後)；根據獨立協力廠商灼識諮詢報告，在中國所有的國內外投資銀行中，按 2013 年至 2017 年承銷中國新經濟公司境外 IPO 的交易數量計算，華興名列第三，並在所有中國投行中排名第一。

華興資本目前管理 6 支私募股權基金，自 2013 年推出首支私募股權基金至 2018 年 3 月 31 日，華興投資管理業務在新經濟領域約 90 家公司投資額達 19 億美元，資產管理規模達到約 41 億美元，已進入投資新經濟的中國私募股權基金排名前十位。投資過的明星案例包括美團、滴滴出行、鏈家以及商湯科技等。

而成立於 2016 年的華菁證券，是華興重磅打造的聚焦 A 股的多牌照投行子公司，亦是根據 CEPA 批准設立的首批合資證券公司之一。華菁證券成立兩年多來最新估值約 70 億元。截至 2018 年 3 月 31 日，華菁已完成 11 個證券化項目，另有 2 個債券承銷項目正在進行，融資總額約人民幣 176 億元，並有多個進行中的 A 股 IPO 項目。

華興資本掌舵人包凡 1994 年 - 1999 年先後後服務於摩根斯坦利和瑞士信貸。期間為加拿大貝爾、瑞士諾華製藥、RPR 、Investor AB 、日本 NTT 、韓國 KEPCO 和 KT 等數家跨國公司擔任財務顧問，説明客戶融資超過 70 億美元，完成超過 600 億美元的國際併購業務。

