華興資本傳今年下半年港交所上市 市值將達百億美元

根據投資銀行內部消息，華興資本已於近期啟動 IPO 籌備工作，將於今年下半年在港交所上市。作為中國領先的服務新經濟的金融機構，華興資本的市值將達百億美元。

華興資本於 2004 年在北京成立，是中國領先的專注于為快速成長的中國創業型企業家提供頂級財務顧問服務的投資銀行。公司關注的行業包括：高科技、媒體、電信、醫療和消費品等行業。公司致力於在私募融資、上市、兼併收購、股票經紀和交易等領域為客戶提供財務顧問服務。

成立 10 幾年，華興資本有上海、香港、紐約、北京 4 個分支機搆，總部設在北京。在香港和美國、大陸持有全業務的證券牌照，也有一個全業務的平台，包括私募融資、併購、證券承銷與發行、證券研究與交易、投資管理等，現在整個華興資本集團有超過 600 人的員工。

目前華興資本是公認的國內 TMT 領域最有影響力的投資銀行。京東、騰訊、優酷、土豆、滴滴打車、快的打車、聚美優品、陌陌、58 同城、趕集網、豌豆莢、唯品會、大姨嗎、美團、愛奇藝、途牛、神州租車等等等你手機上的 APP，或多或少都有華興資本的身影。

根據網上披露的資料，2017 年 1-11 月國內融資事件 2829 起，公佈融資金額近 600 億美元；併購事件 590 餘起，併購總額達 660 億美元。

2017 年華興資本完成私募融資交易 55 個 (不含早期融資平台華興 Alpha)，私募融資額超過 120 億美元，約占中國私募融資總額 20%；完成併購交易 5 個，交易總規模超過 80 億美元，約占中國 TMT 領域併購總額 12%。

作為中國新經濟企業的長期資本市場夥伴，華興資本旗下華興證券先後參與四季教育 1.08 億美元、搜狗 5.85 億美元、簡普科技 1.8 億美元、樂信 1.08 億美元的美國 IPO 及閱文集團 10.7 億美元的香港 IPO，總籌集金額超過 20 億美元。

2017 年末，包括華興新經濟基金、華興醫療產業基金和籌備中的華興夾層基金在內的華興資本基金平台首次亮相，華興新經濟基金管理規模已經超過 200 億，2017 年投資項目超過 20 個。投資已經成為華興下一步最重要的戰略之一。

華興資本掌舵人包凡也大有來頭，1994 年 - 1999 年，包凡先後服務於摩根斯坦利和瑞士信貸。在此期間，為加拿大貝爾、瑞士諾華製藥、RPR 、Investor AB 、日本 NTT 、韓國 KEPCO 和 KT 等數家跨國公司擔任財務顧問，説明客戶融資超過 70 億美元，完成超過 600 億美元的國際併購業務。

2000 年 - 2003 年，包凡任亞信集團股份有限公司的首席戰略官，負責亞信的投資、併購及戰略合作；2004 年，創立華興資本投資銀行。騰訊科技指包凡將成功成為中國「J.P 摩根」。