臉書將停止無人機Aquila建造

臉書 (FB-US) 放棄建造高空無人機的計畫。這款無人機計畫為偏遠地區提供網路服務，為的是實現讓世界上的每個人都能上網的願景。

這個名為 Aquila 的計畫可追溯到臉書 2014 年收購英國無人機製造商 Ascenta。 這是臉書創始人兼執行長馬克. 祖克柏提出的願景，使用無人機、衛星和激光技術「為世界上每個人提供網際網路」。

最初的計劃於 2015 年公佈，這款有著如同波音 737 機翼的太陽能無人機預計上升到 90,000 英尺 (27,400 尺) 的高度，展開長達三個月的飛行，並使用激光傳輸信息。 在無人機的第一次試飛中，雖然該公司曾表示它認為該飛行取得成功，但它在著陸時遭遇了故障。

臉書週二 (26 日) 在部落格中表示，它將不再設計或製造這款能為偏遠地區帶來網際網路的太陽能無人機。臉書也正在關閉在英國管理、設計、開發和測試無人機的工廠。

臉書表示，現在還有其他航空航天公司正在投資相同類型的技術。所以現在是該公司退出競賽的時候了。

「正如我們在這方面所做的努力一樣，看到航空航天業的領先公司開始投資這項技術，包括新型高空飛機的設計和建造，這是令人欣喜的。有鑑於這些發展，我們決定不再設計或製造我們自己的飛機，並關閉我們在 Bridgwate 的工廠。」該公司在一篇部落格文章中寫道。

臉書也表示，它將繼續與包括空中巴士公司 (AIR-FP) 在內的合作夥伴共同研究高空網路連接技術以及飛行控制運算和電池組件。