【港股解碼】【小米風波】屬真屬假的互聯網公司?!

中國證監會發予小米(01810-HK)的84問，其中一個焦點，是其以互聯網公司自居，然而其互聯網業務於2017年僅占收入貢獻的8.6%，業務收入來源仍以銷售智能手機為主，占去70.28%。中國證監會亦對此提出質疑，要求小米說明公司現階段定位為互聯網公司而非硬體公司是否準確。

中國證監會對小米互聯網廣告收入的14項疑問

的確，若從收入分佈來看，現階段小米很難稱得上是一家互聯網公司，2018年一季度，小米344.12億元(人民幣. 下同)收入當中，來自智能手機銷售占去67.5%，IoT(物聯網)與生活消費產品占22.4%，來自互聯網服務只得9.4%。然而，若從毛利分佈來看，又會發現故事的另一面。

互聯網占整體毛利46%

據招股書顯示，於2018年一季度，小米錄得毛利43.01億元，當中46%來自互聯網業務的貢獻，智能手機只占27.7%，而物聯網與生活消費產品則占22.7%。期內小米毛利保持急速增長，同比升74.6%；核心的互聯網業務毛利達20.12億元，毛利率高達62.3%；當中又以互聯網廣告服務為重，達15.41億元，毛利率高達82.3%，以線上遊戲為主的互聯網增值服務毛利則有4.7億元，毛利率34.7%。至於智能手機提供的毛利為11.9億元，毛利率低至5.1%。

互聯網服務收入的增長最終取決於用戶群規模及用戶參與度與支出水準。小米自有操作系統MIUI的月活躍用戶，於2018年3月已達1.9億人，同比增長37.4%；人均互聯網收入同比增長15.6%至17元。這兩項因素，推動互聯網業務於一季度收入同比增長59.2%至32億元。

MIUI系統擁有1.9億月活躍用戶

雷軍於6月23日的上市記者會上一再強調，小米以厚道的價錢，將智能手機硬體毛利率擠壓至5%，就是要提高小米的競爭力，吸引客戶使用，然後透過硬體產品為客戶提供互聯網服務，才是小米主要的利潤來源。於 2018 年 3 月，小米 旗下MIUI系統擁有大約 1.9 億月活躍用戶；並自行開發了 38 個應用程式，其月活躍用戶超過 1000萬人的；以及 18 個應用程式，月活躍用戶超過 5000萬人，例如小米應用商店、小米流覽器、小米音樂和小米視頻。而用戶每天使用小米的智能手機的平均時間是大約 4.5 小時。

不過中國證監會對小米互聯網業務仍存在大量疑團，要求小米就互聯網廣告和線上遊戲，提供更詳盡的業務訊息。

中國證監會對小米互聯網廣告收入的14項疑問

而現時所見，小米提供的互聯網服務，仍是較為傳統的互聯網廣告和網上遊戲業務。隨著物聯網的到來，新的藍海市場有待努力發掘商機。於2018年3月末，小米連接了超過一億臺物聯網設備，IoT物聯網與生活消費產品占2018年一季收入增長22.4%至39.31億元，雷軍揚言，於未來8至10年，IoT設備占收入比重將達40-50%。

物聯網市場將是未來藍海

物聯網將是兵家必爭之地。中國移動已發佈了其「大連接」戰略，目標於2020年總連接物達到17.5億個，而2017年連接物為12.29億個，當中智能物聯網占2.29億個，計畫於2018年增加1億個。客戶分佈各行業，包括車聯網、共用單車、可攜帶設備等。中移動物聯網的客戶月均費用現時只有3元，管理層強調業務有助集團在大數據、人工智慧、應用等方面發展。

估值高於國際互聯網巨頭

至於小米估值高低問題，若扣除可換股優先股公允值變動等非現金流因素，於2017年小米的經營利潤為53.61億元，按全球發售完成後小米已發行股份223.76億股計算，每股經營利潤約為1.2元；以每股發行價17至22港元計算，經營利潤的往績市盈率約為59倍至76.4倍。相對於互聯網巨頭Google 母公司Alphabet現時交易約49倍市盈率，以及Facebook 的33.4倍市盈率為高。

以互聯網企業自居的小米，是否真的算是互聯網公司，那就看從那個角度分析；然而其造價是否可以高於互聯網巨頭，則有待各位思考!

■ 作者｜周燕芬

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