宏華集團(00196-HK)擬向烏克蘭天然氣開採公司銷售機械及電氣設備

宏華集團(00196-HK)公布，公司的全資附屬公司四川宏華石油設備有限公司於2018年6月22日與烏克蘭天然氣開採公司(UGV)簽訂買賣協議。根據買賣協議的條款及條件，四川宏華將向UGV銷售，而UGV將向四川宏華購買數台特定規格的陸地鑽機鑽機升級改造所需的機械及電氣設備，併為相關升級改造鑽機提供安裝、調試服務，買賣協議總代價約5333萬美元。

UGV，是烏克蘭國家石油天然氣公司下屬的一家全資子公司，主要從事石油，天然氣及天然氣凝析氣田開發，足迹遍佈整個烏克蘭，是烏克蘭最大的天然氣生産公司。為實現烏克蘭能源獨立，及其政府增産天然氣的目標，除新購鑽機，UGV對其老舊鑽機有大量升級改造需求。

買賣協議的成功簽訂，是雙方在年初實現約1.2億美金高端鑽機銷售後的再次合作，同時改造鑽機相對新製鑽機更為復雜，本次合作，是公司技術團隊對UGV的老舊鑽機進行了詳細考察、測繪後，根據UGV需求量身定製的方案，突出了公司生産技術及綜合服務能力。

相信隨著公司與UGV的深度合作關系繼續發展，未來雙方無論在新鑽機銷售或是鑽機改造類專案上還將開辟更廣闊合作空間，有助增強公司在烏克蘭鑽機市場中不可撼動的地位。

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