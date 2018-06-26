私募巨頭黑石重磅展望：你們說的衰退 我怎麼看不到

美股牛市已經持續了 9 年，在聯準會持續升息、美債殖利率上行、全球貿易摩擦升級的局勢下，關於牛市結束的預言不絕於耳。

但黑石集團（Blackstone）副總裁 Byron Wien 比絕大多數人都要樂觀。他在上周五發表的一篇文章中表示，現在的這輪商業周期至少還將再持續幾年。目前視線範圍內還看不見衰退開始的信號。

他為他的樂觀給出的理由是：美國失業率處於低水平，且還可能進一步下降；薪資水平在上升，但並漲勢並不猛；聯準會的確是在緊縮，但實質利率仍然為零；通膨緩慢走高；美債殖利率曲線並沒有出現倒掛；企業利潤還在持續增加；一些先行指標也仍然處於上漲趨勢中。

在 Byron Wien 看來，只有上述劇情出現反轉，才意味著本輪周期的終點來臨。

此外，他還透露了黑石在資產配置方面的變化，將所持歐洲股票的配比從 10% 削減至 5%，同時現金持有量配比增加至 10%。

Byron Wien 在文章開篇就寫到：

大多數投資者認為美股牛市接近尾聲了，在棒球比賽中，這大概就意味著已經到了第 7-8 局，沒人相信我們還只到了第 2-3 局。之前摩根大通 CEO 傑米 · 戴蒙在一次發言中提到我們現在處於第 6 局，就引發了很多關注。

目前認為美股牛市不可持續的觀點，一般是因為美國企業現金流不足以支撐長期債務、競爭力下降，美國財政方面的預算赤字規模擴大，中東局勢不穩定，歐洲經濟放緩，而且在人工智慧的進步下，許多白領的崗位都將被 AI 取代。

Byron Wien 還表示，政策制定者們會努力確保本輪周期儘可能長地持續。他們應該也意識到了，一旦美國經濟陷入衰退，傳統的工具都已經無法讓我們擺脫衰退了。

他所指的傳統工具，是聯準會降息和財政刺激，這兩項政策如今在美國都已經沒有什麼空間可操作了。

從貨幣政策來看，聯準會目前仍處於漸進式升息進程中，6 月 FOMC 會議將基準利率目標區間上調到了 1.75%-2.00%，即使如中位預期那樣，今年再進行兩次升息，明年三次，那到 2019 年底也就只有 3.00% 的水平，實質利率就更不用說了。

從財政政策來看，美國財政處於較為激進的擴張狀態，稅改等政策將會讓美國預算赤字達到 7000 億美元 - 1 兆美元，大概相當於 GDP 的 5%。

有中期大選的年份，美股總是表現不太好，1962 年以來，中期大選年美股平均下跌 18.9%。Byron Wien 也表示，他的樂觀觀點會在今年夏天遭遇測試，「7 月份總是最痛苦的」，不過他還是堅持預計標普 500 指數會在年末達到 3000 點。

Byron Wien 還提到了基本面上的一些變化。

市場情緒 今年 2 月的美國調整並沒有過多傷害到投資者的樂觀情緒，相比於 2 月那輪大跌，如今投資者們的樂觀情緒還是受到了更大程度的衝擊，Byron Wien 認為這是從川普決定退出伊朗核協議開始的。

油價回落緩解了通膨壓力，但他認為這只是暫時的。他預計未來兩年油價都會持續攀升。

美朝會談結果並沒有很振奮人心，但川普回國之後說美朝之間的戰爭風險已經消除了，這正是投資者們願意聽到的話。

歐洲經濟數據顯示出放緩跡象，反歐盟情緒也開始從義大利漸成氣候，義大利和希臘不同，希臘對於全球經濟來講可能不足一提，但義大利的地位顯然要高很多，作為歐洲第三大經濟體（占比 16%）、全球第九大經濟體，義大利的問題疊加歐洲經濟放緩的前景，讓市場擔憂全球經濟協同增長是否依然可持續。不過 Byron Wien 認為，歐盟不太可能因為義大利而解體。另外，他還預計西班牙新任政府不太可能讓該國經濟繼續保持 3% 以上的增長，新政府可能不會像前任領導人拉霍伊那樣減稅、給企業更多靈活僱傭空間。

美國鋼鋁關稅的實施激怒了歐洲、墨西哥和加拿大，NAFTA 協議岌岌可危。一旦 NAFTA 崩塌，美國會損失數以千計的就業，Byron Wien 預計不會走到這一步。

地緣政治因素和全球經濟健康程度也對美股走勢至關重要，標普 500 指數中的企業，40% 的業務都在海外運行。他認為，歷史上會導致衰退的一些因素都還沒有出現，比如經濟過熱、通膨上漲、利率飆升等。增長相對緩慢的全球經濟能夠幫助美國企業擴張周期維持下去，因為利率和通膨方面的壓力較小。因此，他預計企業盈利仍然會驅動美股在今年底之前創下新高。