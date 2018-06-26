穆迪：川普對進口汽車加徵關稅 估傷害整體汽車產業

根據穆迪投資者服務公司的報告，若川普政府打算對美國進口汽車加徵關稅，那麼恐怕對整體汽車產業，都將產生深遠的負面影響。

穆迪表示，高關稅將導致整個汽車產業的全球供應鏈出現問題。

穆迪週一 (25 日) 發表報告表示，「對進口汽車、零組件加徵關稅對產業來說將是全面性的不利。」

「幾乎汽車產業的每個部分，包括汽車製造商、零組件供應商、汽車經銷商和運輸公司，都會因對進口車輛和零組件徵收 25% 的關稅而受損。一旦加徵關稅，汽車製造商面臨承擔成本來保護銷售但損害獲利能力，或者調高價格，將關稅成本轉嫁給客戶而損害銷售；最糟是兩者都出現。」穆迪在報告中表示。

美國總統川普上週威脅要對來自歐盟的汽車進口加徵 20% 的關稅。而作為預計將於 7 月 6 日施行的加徵關稅項目，川普政府也對包括汽車在內的中國商品加徵 25% 的關稅。

川普推文揚言歐盟汽車加徵 20% 關稅 （圖: 川普推特）

穆迪表示，美國汽車製造商不會免疫於進口關稅的衝擊。報告特別指出通用汽車 (GM-US) 和福特汽車 (F-US) 都依賴從墨西哥和加拿大的進口部件。

「加徵關稅對福特和通用都有負面影響。對通用汽車的衝擊尤其更大，因為它較依賴來自墨西哥和加拿大的進口部件來支持美國本土的營運。」

「此外，通用汽車的高利潤率卡車和 SUV 中有相當一部分來自墨西哥和加拿大。這兩家汽車製造商都需要承擔縮減墨西哥和加拿大生產的成本，並將一部分生產線轉移回美國。」