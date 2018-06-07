美股牛市將延續 專家：標普500全年至少漲1成

根據《彭博社》報導，資產管理公司 Stewart Capital Advisors 投資長 Malcolm Polley 表示，美股牛市可望延續，預估 2018 全年，標普 500 指數至少會漲 10%。

Polley 認為，強勁的企業獲利，有助延長美股牛市，「當前市場狀況很不錯，有許多理想標的，不像 1998 年，那時什麼都找不到。」

美股牛市進入第 9 年，Polley 預估，就當前情況來看，有機會延長至 11 年。

Polley 認為，雖然今年稍早，美股波動性攀升，但 CBOE 波動率指數 (CBOE Volatility Index)，仍較 1990 年以來的平均值低約 40%。

對於美股前景，高盛集團執行長 Lloyd Blankfein 早在 4 月便指出，當前經濟狀況良好，樂觀理由仍多。

Blankfein 認為，若人們能從集體焦慮中暫時抽離，好好觀察相關事實與數據，就會發現，經濟情勢非常好。

Blankfein 強調，目前通膨率仍低，就經濟復甦階段而言，利率、物價，也都偏低，這對市場與經濟而言，是個良機。

美股週三 (6 日) 收漲，標普 500 指數收漲 0.9%，至 2772.35 點；道瓊工業指數收漲 1.4%，至 25146.39 點；那斯達克指數收漲 0.7%，至 7689.24 點，連續 3 天創新高。