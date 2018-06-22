2018年底前標普500只能再漲3% 高盛：4大原因壓抑美股

企業獲利增加，美股可望受惠，但據高盛預估，在貨幣緊縮政策、殖利率曲線扁平化、貿易爭端加劇，以及期中選舉等 4 大因素影響下，美股漲幅恐被壓抑，2018 年底前，標普 500 指數只能再漲 3%。

週四美股收低，受貿易戰疑慮拖累，道瓊工業指數「連 8 黑」，收跌 196.10 點 (0.8%)，至 24461.7 點；那斯達克指數收跌 68.56 點 (0.88%)，至 7712.95 點；標普 500 指數收跌 17.56 點 (0.63%)，至 2749.76 點。

根據 CNBC 報導，高盛首席股票策略師 David J. Kostin 在報告中指出，美國經濟持續成長、企業獲利增加，股市可望持續走高至 2019 年。

高盛將 2018 年標普 500 成分股企業的每股純益 (EPS) 預估值，從 150 美元上調至 159 美元，較 2017 年成長 19%；主因在於，美國及全球經濟持續成長、能源價格走揚，以及稅改對企業的助益優於預期。

但 Kostin 強調，在貨幣緊縮政策、殖利率曲線扁平化、貿易爭端加劇，以及期中選舉等 4 大因素影響下，美股漲幅恐被壓抑。

根據預測，美股本益比約為 17 倍，若與週三 (20 日) 收盤表現相比，標普 500 指數年底前只能再漲 3%。

摩根大通策略師 David Kelly 認為，當前經濟榮景，只是暫時的。

Kelly 稱，他不認為企業營收會繼續成長，這將直接影響股市表現。

當財政刺激效應開始消退，經濟情勢亦隨之轉變。Kelly 預期，2019 下半年或 2020 年初，美國經濟成長會開始放緩，美股牛市恐因此告終。