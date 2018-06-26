野村：市場最大的威脅就是市場本身

近日，高盛交易聯席主管 Brian Levine 曾表示，他最擔心的是市場或將崩潰，並且不再反彈。他認為，若有壞消息到來，美國市場當前的結構或許無法應對，市場或將螺旋式下跌。

如今，野村證券全球外匯策略主管 Bilal Hafeez 接過了高盛的話頭，直言「市場最大的威脅就是市場本身。」

在題為《這一市場風險無人談論，但所有人都應感到擔憂》的研報中，Hafeez 首先指出，從今年 1 月下旬恐慌指數飆升到義大利公債拋售潮，再到新興市場普跌，市場巨震的頻率越來越高，投資者避險情緒也被數次引發。

從本質上來看，這些事件均屬意料之外，但也帶來了兩個更大的意外。

首先，市場之間缺乏相關性。由此可以看出，真正的地震尚未到來。

其次是避險情緒升溫期間，市場流動性狀況糟糕。希望解除部位的投資者們很難心想事成。他們無法在市場上找到報價，因此只能保留部位，或是退出其他流動性更強的投資。

Hafeez 還稱，另一大風險在於市場本身的脆弱性日益加劇。但他認為，這一點本不應該發生。由於全球央行融通資金充足，疊加金融市場電子化，市場本應流動性更強。「不過，很有可能就是上述兩個因素造成了市場流動性的脆弱。」

Hafeez 看到，自 2008 年金融危機以來，許多因素都對市場的微觀結構造成了影響：大多數市場上電子交易平台數量急劇增長、央行 QE、對銀行的監管限制加強。他表示，這些因素在「平常」時期給了市場流動性充足的錯覺，但在波動性較大的時期，反會跟流動性「對着幹」。

那麼，這對於市場而言意味著什麼？又該如何應對呢？

Hafeez 預計，今後市場將會出現更多波動性：

我們或將看到更多「閃電崩盤」，更多價差波動；在流動性較強的市場上，溢價也會上升。我們已經看到的是，許多標準市場的波動頻率都在增加。

Hafeez 最後建議稱，最明顯的應對方法就是抱緊諸如 G3 外匯市場等流動性較強市場的「大腿」，但更為複雜的方法則是買入期權。由此一來，投資者就是在有權以既定價格交易既定規模的同時，做多市場流動性。