分拆醫療石油後 GE保留航空電力向未來看齊

奇異 (GE-US) 董事長兼執行長 John Flannery 週二 (26 日) 提到對公司目前分拆狀況非常滿意，並重申公司改組動作已結束，將開始提升現有業務的成長。

工業巨擘奇異股價在過去 12 個月內下跌了約 50%，近期也被踢出了道瓊指數。該公司宣布將分拆其醫療部門，並在未來 2 到 3 年內退出石油服務公司 Baker Hughes (BHGE-US) 股權。

市場對此感到樂觀，使股價週二收盤大漲 7.72% 至 13.74 美元。自 6 月 20 日宣布移除道瓊後，奇異股價已上漲約 6%。

奇異股價日線趨勢圖

Flannery 預計，奇異的醫療部門獨立後將更興旺的發展，並期待獲得新公司的股份。該部門目前佔奇異營收約 16%，或每年 191 億美元的營收。「這個行業有很多變化」，Flannery 提到，「人工智能、機器學習、細胞療法、免疫療法等，而我們可以通過新的種方式來追求投資理念」。

奇異執行長希望整合後的公司更利落，也希望公司大幅降低其資產負債表。分拆後的石油服務及醫療部門將大幅降低債務，而未來資金將專注於奇異的保險部門。 石油服務目前貢獻奇異每年 172 億美元的營收。

翻新後的奇異將保留兩大部門，年貢獻 360 億美元營收的電力部門，和年貢獻 274 億美元的航空部門。

奇異金融 (或保險) 部門年貢獻 91 億美元，再生能源部年貢獻 103 億美元營收。