傳卡夫有意併購金寶湯 分析師見解不一

外媒《紐約郵報》宣稱卡夫亨氏 Kraft Heinz (KHC-US) 有意併購金寶湯公司 Campbell Soup (CPB-US)，金寶湯股價週一 (25 日) 上漲 9.32% 來到 42.23 美元。

Campbell 股價日線趨勢圖

因消息未提到參與併購的銀行，使其他外媒懷疑消息的可信度。雖然金寶湯多次提出被併購的意願，但最大股東 Dorrance 家族似乎另有想法。

金寶湯因銷售額連續 3 年低迷，執行長 5 月閃電辭職，使其股價一直低迷不悟。雖然財務長 Anthony DiSilvestro 在一份聲明中表示，該公司開始擴大零食產品組合業務，但業績未達預期，而財務也出現了困境。

近期金寶湯以約 60 億美元收購包裝食品公司 Snyder's-Lance 希望快速增長小吃業務，反而留下了更多債務，及難以整合的下場。

卡夫亨氏一直被認為是潛在買家，但目前自家問題也不少。在業績成長有限的情況下，而其股東 3G Capital 又只善於降低成本，這項「專長」似乎造成了 Dorrance 家族的反感。

富國銀行 (WFC-US) 分析師 John Baumgartner 寫道，金寶湯不會給卡夫帶來任何「國際通路」效益，而併購節降的成本大約只有金寶湯營收的 8% 而已。

然而，摩根大通 (JPM-US) 分析師 Ken Golman 認為新企業可將利潤成長 20%，而金寶湯的品牌效應較強。

即使在週一漲幅的狀況下，金寶湯過去一年的股價還是下跌了約 21%，距去年 8 月的每股 54.37 美元相差甚遠。