匯率波動油價急升 航空股跌勢加劇 南航跌近1成

人行宣佈定向降準 2 碼，匯率波動加劇，加上 OPEC 與非 OPEC 達成增產協定，中資航空股午後跌勢加劇，南方航空 H 股 (1055-HK) 現跌 9.314%，報港幣 7.01 元；成交約 4864 萬股，涉資港幣 3.48 億元．南航連跌第七，以現價計，南航累挫 21.34%。

圖：新浪財經

南航 A 股 (600029-CN) 現價人民幣 9.15 元，下跌 9.05%，成交人民幣 13.73 億元，涉及 1.45 億股．現價 A 股對 H 股呈溢價 59.08%。

人行宣佈定向降準 2 碼後，在岸人民幣 (CNY) 兌美元跌幅擴大，上午曾跌近 400 點．離岸人民幣 (CNH) 兌美元一度跌破 6.54 關口，日內跌逾 350 點，創 1 月 10 日來的新低，並錄 2016 年以來最長的八連跌．人民幣中間價今亦 4 連跌刷新 5 個月新低，報 6.4893，較上個交易日貶 89 點子，過去 1 個月累跌 1.6%。

石油出口國組織 (OPEC) 上週六 (23 日) 表示與俄羅斯為首的非油組國達成增產協定，計劃將日產量提高 100 萬桶，不過增產數額較市場預期少。業內消息人士透露，實際上增產規模很可能只能達到核目標的 2/3 左右，畢竟委內瑞拉等成員國沒有增產能力。分析師認為實際增產量可能會在 60-80 萬桶 / 日。

再加上沙烏地阿拉伯石油部長警告，今年下半年全球將面臨原油供給短缺 180 萬桶 / 日，上週五 (22 日) 國際原油期貨飆升，布倫特 8 月期油漲 2.50 美元，或 3.4%，報 75.55 美元．美國 8 月期油大漲 3.04 美元，或 4.6%，收報 68.58 美元．上星期布倫特期油上漲 2.7%，美國期油攀升 5.5%。

中資航空股早盤已應聲下跌，午盤過後跌勢加劇，國泰航空 (0293-HK) 現跌 0.31%，報港幣 13.2 元；航基股份 (0357-HK) 跌 1.77%，報港幣 7.75 元；東方航空 H 股 (0670-HK) 跌 5.89%，報港幣 5.7 元，A 股 (600115-CN) 跌 8.83%，報人民幣 6.92 元，現價 A 股對 H 股溢價 46.91%。

首都機場 (0694-HK) 現 4.24%，報港幣 8.36 元；中國國航 H 股 (0753-HK) 跌 8.77%，報港幣 7.91 元，A 股 (601111-CN) 跌 9.94%，報人民幣 9.79 元，A 對 H 股溢價 49.77%。

根據智通財經統計，從 6 月 13 日至今，航空板塊整體下跌幅度已達 17%，3 大航空公司的下跌幅度也在 15% 左右。