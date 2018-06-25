〈人行降準〉貿易戰擔憂壟罩 人民幣兌美元滑落至5個月低點

中國人民銀行 24 日宣佈，自 7 月 5 日起定向降準 0.5 %，將向市場釋放人民幣 7000 億的資金，但在貿易戰影響經濟下，人民幣兌美元在週一 (25 日) 下滑至 5 個月以來的低點，抵銷今年兌美元的漲勢，美元兌離岸人民幣上揚 0.56% 報 6.5468。

美元兌離岸人民幣走勢 (資料來源: investing.com)

在美國聯準會 (Fed) 再度升息，以及中美間的貿易緊張局勢升溫之下，為防止經濟成長減緩，人行進行今年以來的第三次定向降準，華泰證券首席宏觀研究員李超預測，今年人行將再降準 1 至 2 次。

此外，為了捍衛智慧財產權，川普政府決定將限制中國對美國公司的投資，限制產業包含航太和機器人等，美國財政部將在本週公佈具體的限制規範。

在 25 日開盤前，人行將人民幣匯率中間價定在 1 美元兌人民幣 6.4893，為 1 月 12 日以來最低的定價，並且比 22 日的中間價 1 美元兌人民幣 6.4804 低上 0.14%。

平安證券的分析師表示，短期內，在中國嚴格控制資金外流的情況下，人行在「目前的人民幣匯率制度下，仍有一些監管空間」，人民幣貶值壓力並不大。他們預計今年人民幣會出現「和緩貶值」。

根據中國外匯交易中心 (CFETS) 的數據，上週人民幣兌美元匯率下跌 0.9%，為自 9 月以來最差的表現，但若依照貿易加權計算，人民幣兌一籃子貿易夥伴的貨幣下跌 0.5%，人民幣匯率指數上週五收於 97.38。

追踪一籃子貨幣兌離岸人民幣的湯森路透 / 香港交易所人民幣貨幣指數，25 日下午 1 時許暫報 96.96，弱於前一天的 97.49。美元指數則上漲 0.05%，暫報 94.24。