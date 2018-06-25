OPEC才剛達成今年增產協議 俄羅斯油長：2019的協議已在研擬中

俄羅斯能源部長表示，在 OPEC 同意自 7 月起提高產量後，成員國和非成員國已經開始考慮 2019 年的石油產量協議。

俄羅斯能源部長 Alexander Novak 接受《CNBC》專訪時指出，「我們正計劃在今年年底之前簽署一項新協議。這個協議的概念框架已與 OPEC 部長級會議的所有參與者分享，以便他們可以研究並做出任何修改。」

OPEC 在維也納召開的會議，與會者同意將原油產量每天提高 100 萬桶，以平衡下半年的供需關係。但這項協議有效期只到 2018 年底，Novak 表示新的產量協議草案已經提出。

他同時否認 OPEC 的協議與美國總統川普的施壓有關，他強調，早在川普表態推文之前，OPEC 就已大致完成基本的協議草案了。

他說：「這項協議將大幅依賴對市場的監測、管理機構的創建和制度化，以及必要時採取措施的能力，像是 2016 年訂定減產協議一樣。」

Novak 補充說，監督委員會下次會議將在 9 月再度審議該協議草案，「以期在年底的部長級會議上簽署。」

他表示，儘管俄羅斯最初認為應該增產 150 萬桶，但上週增產 100 萬桶的協議「應該足夠了」。

他補充指出，「我們目前還沒有必須擔心這個決定的理由，因為我們的機制非常靈活，可以讓在未來作出不同的決定。」

根據上周達成的增產協議，俄羅斯將產量提高 20 萬桶。