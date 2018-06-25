【新股追蹤】小米(01810-HK)今招股

本港首隻以「同股不同權」形式上市的小米集團(01810-HK)在負面消息影響下，今日起公開招股並周四(28日)截止認購。一手入場費4444.34元。小米全球發售21.8億股，國際配售佔95%，而香港公開發售佔5%，每股招股價介乎17至22元，集資370.6億元至479.6億元。

市場傳言獲長和(00001-HK)創辦人兼資深顧問、香港首富李嘉誠個人斥資3000萬美元(約2.34億港元)認購小米股份，阿里巴巴主席馬雲與騰訊(00700-HK)主席馬化騰馬化騰以個人名義認購，涉資數千萬至逾億美元；美圖公司(01357-HK)董事長蔡文勝亦傳以數百萬美元認購。小米發言人表示對報道不予置評。

中港富豪撐場，但未米未能如願在CDR(中國信托憑證)同日上市，市場更指其與中證監在市價上意見分岐。小米集團創始人、董事長、首席執行官。打著紅色領帶的雷軍6月23日早上在IPO記者會上反覆強調小米的互聯網屬性，但對於CDR發行計劃推遲一事，則多次避答。對於巨額股權激勵更指不知情。

小米國際配售的投資者陣營星光熠熠，銀行及券商亦摩拳擦掌搶客，市場料為小米預留逾1500億元孖展額。不過，多間券商界指客戶取態保守，認為在定價偏貴、股市波動，以及孖展息抽升至逾3厘等因素下，孖展認購將較平安好醫生(01833-HK)為差，憂慮屆時會「賺價蝕息」。

小米表示，集資所得其中約30%用於研究及開發等，以發展旗下核心自定產品，包括智能手機、智能電視等；約30%用於投資以擴大和加強物聯網和生活消費產品；約30%用於全球擴張，約10%用於營運資金和一般企業用途。

小米引入7名基礎投資者，包括國開裝備投資基金、順豐、中移動、中投中財、招商局、保利房地產及美國通訊設備生產商高通附屬公司。

小米股份預期下月9日掛牌。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)